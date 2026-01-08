Las remodelaciones del Estadio Azteca avanzan con miras al Mundial 2026, así como para el partido amistoso de México vs Portugal del próximo mes de marzo; sin embargo, versiones han apuntado a que en el mes de abril, América podría regresar al Coloso de Santa Úrsula para jugar contra Cruz Azul en la fase regular del torneo Clausura.

La fecha programada para el Clásico Joven de este torneo es el 11 de abril y América le hará los honores a Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada 14. Hasta ahora, ese juego está contemplado en el Estadio Ciudad de los Deportes y no en el Estadio Azteca.

¿América volverá antes al Estadio Azteca?

Al respecto, SDP Noticias pudo confirmar que, al menos hasta hoy, la directiva de América ni siquiera ha tocado el tema de un regreso anticipado al Estadio Azteca y no tienen ningun avance con respecto a esa posibilidad.

Incluso, dentro de América tienen contemplada la idea de que FIFA tome posesión del Estadio Azteca después del amistoso entre México y Portugal ya para el Mundial 2026, lo que imposibilitaría la vuelta de las Águilas este semestre.

Aunado a eso, se ha hablado del hipotético caso de que América juegue en contra de Inter Miami de Messi en Concachampions y la posibilidad de que ese duelo se juegue en el Estadio Azteca, cosa que tampoco es segura por la situación del inmueble para ese entonces.

Así lucen los trabajos de remodelación en el puente de la explanada del Estadio Azteca. pic.twitter.com/e2prqbO75r — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) January 8, 2026

América registró el Ciudad de los Deportes ante Liga MX

Sumado a lo que ya se mencionó, para el torneo Clausura 2026, América registró ante la Liga MX el Estadio Ciudad de los Deportes para su juegos como local y por reglamento, la única causa por la que podría irse a jugar a otro escenario sería un evento de fuerza mayor que así lo obligue.

En ese sentido, si no hay una causa de fuerza mayor presente, América deberá jugar sus partidos como local del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Ciudad de los Deportes y sería hasta el semestre entrante cuando vuelva al Estadio Azteca.

De tal forma, no habría por ahora regreso prematuro de América a su casa y el Clásico Joven contra Cruz Azul se mantendría en el inmueble de la colonia Noche Buena.