En Cruz Azul no se cansan de hacer el ridículo, y es que, se reporta que Miguel Borja no llegará a La Máquina.

Se sabe que, Miguel Borja se cansó de esperar que se abriera un lugar para él en Cruz Azul de Nicolas Larcamón, así que habría elegido otra opción para seguir jugando.

El nuevo ridículo de Cruz Azul en la Liga MX

Una vez más, la directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Velázquez, coquetea con el ridículo, ya que reportes desde La Noria indican que el fichaje de Miguel Borja se encuentra totalmente caído.

Peor aún, el colombiano informó a la directiva que tomará una oferta del futbol internacional, pues se cansó de esperarlo.

Resulta que, la directiva de Cruz Azul no pudo tomar una decisión firme respecto a Mateusz Bogusz, cuya salida liberaría la plaza de jugador no formado en México, que permitiría la inscripción de Miguel Borja.

MIGUEL BORJA🚨🚨



Le acaba de notificar a @CruzAzul que tomará una oferta del fútbol internacional y que no esperará más al equipo por la plaza NFM.



FICHAJE CAÍDO💣💣 pic.twitter.com/OeqtoRmnV6 — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 22, 2026

¿Por qué no llegaría Miguel Borja a Cruz Azul?

Reportes periodísticos coinciden en que, Miguel Borja se cansó de esperar a la directiva de Cruz Azul, por lo que ya avisó que buscará otras opciones.

Según Pipe Sierra, periodista colombiando, si compatriota, Miguel Borja le informó a Cruz Azul que no esperará más su inscripción y que se irá. El colombiano se cansó de las promesas incumplidas y espera analizar ofertas.

En más informaoción, Nahuel Ferreira compartió que, el lunes 19 de enero le prometieron a Miguel Borja, despues de estar casi un mes en México, que en 48 horas se solucionaría su inscripción a Cruz Azul.

El tiempo se cumplió y el delantero sudamericano no tuvo novedades, y decidió emprender otro camino.

Miguel Borja ya se sentía parte de Cruz Azul

Aunque, como en toda negociación, puede haber cambios en las próximas horas, es difícil que Cruz Azul se libre del nuevo ridículo quedándose sin Miguel Borja.

Algo increíble, ya que Miguel Borja ya se sentía parte de Cruz Azul, e inclusive se dejaba querer por la afición cementera.