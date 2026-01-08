De acuerdo a información compartida por diversas fuentes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no renovó el contrato de Cruz Azul para rentarles el Estadio Olímpico Universitario para el primer semestre del 2026.

A pesar de que se dice que la directiva de Cruz Azul, encabezada por el presidente Víctor Velázquez, ya había alcanzado un acuerdo con la Máxima Casa de Estudios para seguir en el inmueble, el pasado 6 de enero les habrían hecho saber que no podrán seguir ahí.

Debido a ello, a unos días del inicio de un nuevo torneo de la Liga MX, la Máquina nuevamente está en busca de estadio para jugar como local, un problema al cual el equipo se ha enfrentado varias veces en los últimos años.

¿Por qué Cruz Azul no tiene su propio estadio?

Para el Clausura 2026, Cruz Azul tenía contemplado jugar en el Estadio Olímpico Universitario para después del Mundial 2026 volver al Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte por cuestiones de patrocinio.

Ha trascendido que Cruz Azul tiene contrato para jugar en el Estadio Azteca hasta el 2031, por lo que después de la justa mundialista volvería a compartir el Coloso de Santa Úrsula con el América y posiblemente el Atlante.

Sin embargo, el periodista Luis Castillo dio a conocer recientemente que la directiva celeste ya habría aprobado un presupuesto de 5 mil 400 millones de pesos para que este año inicie la construcción del nuevo inmueble en la Ciudad de México.

¿Dónde jugará Cruz Azul el Clausura 2026 de la Liga MX?

Distintos reportes indican que, debido a lo repentina que fue la noticia de que la UNAM no les seguirá rentando en el Estadio Olímpico Universitario, Cruz Azul de inmediato evaluó sus opciones para jugar como local.

Aunque los dirigentes de Cruz Azul habrían contemplado rentar el Estadio Cuauhtémoc de Puebla para que fuera su inmueble en el Clausura 2026 de la Liga MX, la decisión final habría sido volver al Estadio Ciudad de los Deportes.

Es decir, el conjunto de la Noria jugaría el Clausura 2026 en el inmueble de la Colonia Noche Buena y el segundo semestre del año lo haría ya en el Estadio Azteca que está en la recta final de su remodelación.