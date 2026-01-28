Cruz Azul podría volver antes de lo planeado al Estadio Banorte, reveló Mikel Arriola, presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF, incluso en este mismo torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La reinauguración del Estadio Banorte, popularmente conocido como Estadio Azteca, está prevista para el 28 de marzo de 2026 con el duelo México vs. Portugal.

Cruz Azul regresaría al Estadio Banorte antes de lo planeado; Mikel Arriola lo confirma

Cruz Azul podría volver antes de lo planeado al Estadio Banorte, reveló el propio Mikel Arriola, lo cual sería una gran noticia para los aficionados a La Máquina Celeste.

“El reporte del Azteca es que va en tiempo. América lo ha solicitado, si eso se puede en términos físicos, así será. América es el único, Cruz Azul lo puede hacer, pero, al momento, no lo ha hecho, y es que en La Noria no descartan esa idea y si existe esa posibilidad les gustaría jugar los duelos contra Tijuana (18 de abril) y Necaxa (26 de abril) en la cancha del Coloso de Santa Úrsula” Mikel Arriola, Presidente de la Liga MX y comisionado permanente de la FMF

Esto abre la puerta a que Cruz Azul pueda volver al Estadio Banorte a partir de su partido de la Jornada 15 ante Tijuana, el cual está programado para jugarse el 18 de abril.

Cruz Azul volvería a tener “casa” después de casi 2 años; regresará al Estadio Banorte

Cruz Azul regresará al Estadio Banorte a partir del mes de abril, con lo que La Máquina volverá a tener “casa” después de casi 2 años jugando en diferentes inmuebles.

Tras salir del Estadio Azteca por las remodelaciones de éste de cara al Mundial 2026, Cruz Azul se fue a jugar al Estadio Ciudad de los Deportes, inmueble que por muchos años fue su casa.

Sin embargo, ante rumores de una posible demolición, decidió salir para rentar el Estadio Olímpico Universitario, casa de los Pumas, donde vivió una de sus mejores rachas.

Pero la UNAM no le renovó el contrato para seguir jugando en CU, por lo que ahora ha tenido que jugar en el Estadio Cuauhtémoc, sede del Club Puebla.