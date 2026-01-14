El Puebla recibió a Mazatlán F.C en la Jornada 2 de Liga MX, partido en el que el césped de la cancha del Estadio Cuauhtémoc resultó dañada.

En ese sentido, el Gobierno de Puebla solicitó la reparación inmediata de las afectaciones en el terreno de juego ocurridas durante el partido Puebla vs Mazatlán F.C.

Solicita Gobierno de Puebla reparación inmediata de cancha del Estadio Cuauhtémoc

De acuerdo al convenio firmado entre el Gobierno de Puebla y el Puebla F.C. para la rehabilitación del césped del Estadio Cuauhtémoc, se solicitó a la empresa proveedora la reparación inmediata de las afectaciones registradas en la cancha durante el partido disputado entre Puebla y Mazatlán F.C.

La directiva del equipo Puebla informó que el césped instalado en la cancha del Estadio Cuauhtémoc cuenta con una base de arena sílica, sistema que requiere un periodo de enraizamiento estimado de ocho a diez semanas para alcanzar su consolidación óptima.

Dicho proceso puede fortalecerse mediante programas de fertilización controlada y una adecuada exposición a la luz solar, factores clave para mejorar la resistencia y estabilidad del pasto.

La cancha del Estadio Cuauhtémoc sería utilizada en el Mundial 2026

Cabe destacar que la colocación del césped en la cancha del Estadio Cuauhtémoc fue supervisada por la FIFA, con el objetivo de verificar que cumpliera con los estándares técnicos y de calidad exigidos para albergar entrenamientos de selecciones nacionales durante el Mundial 2026.

Al respecto, el Gobierno del Estado de Puebla refrendó su compromiso de mantener el campo del Estadio Cuauhtémoc en condiciones óptimas de juego.

Se garantiza un terreno seguro y de alto nivel en el Estadio Cuauhtémoc, para el desarrollo de encuentros profesionales y eventos deportivos de carácter nacional e internacional, que fortalezcan el posicionamiento de Puebla como referente en materia deportiva.

¿Cuándo vuelve a jugar Puebla en el Estadio Cuauhtémoc?

El 30 de enero de 2026 el Puebla volverá a jugar como local en el Estadio Cuauhtémoc, cuando reciba en la Jornada 4 de Liga MX a Toluca.

Pero antes, este miércoles 14 de enero, Cruz Azul, quien rentará el Estadio Cuauhtémoc para jugar como local, recibirá al Atlas.

Después, en la Jornada 3, Cruz Azul vs Puebla se enfrentarán en la citada cancha de la Liga MX.