Víctor Velázquez es el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul; durante años se ha encargado de encabezar la transición de la institución tras años de controversias. Aquí te contamos de quién se trata y todo sobre su trayectoria dentro del Cruz Azul.

¿Quién es Víctor Velázquez?

Víctor Manuel Velázquez Rangel es un empresario y directivo deportivo mexicano que actualmente se desempeña como Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. y presidente del club Cruz Azul de la Liga MX.

Fue elegido para este cargo por la asamblea de socios de la Cooperativa en abril del 2021, en un proceso de renovación directiva tras la salida de Guillermo “Billy” Álvarez de la dirigencia.

¿Qué edad tiene Víctor Velázquez?

No se conoce la edad exacta de Víctor Velázquez; sin embargo, se sabe que el 10 de octubre celebró su cumpleaños.

¿Víctor Velázquez tiene esposa?

Sí, Víctor Velázquez está casado con Juliana Reynoso, a quien ha compartido en redes sociales.

Víctor Velázquez, Presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul (Ig: @victor_velran)

¿Qué signo zodiacal es Víctor Velázquez?

De haber nacido el 10 de octubre, Víctor Velázquez es libra, signo que se caracteriza por la búsqueda del equilibrio, justicia y armonía.

¿Víctor Velázquez tiene hijos?

No hay información sobre si Víctor Velázquez tiene hijos, pues la información disponible se centra en su vida profesional.

¿Qué estudió Víctor Velázquez?

Se desconoce cuál es el grado de estudio de Víctor Velázquez; sin embargo, su perfil profesional conocido es el de empresario y directivo dentro de la estructura de la Cooperativa La Cruz Azul, y su trayectoria incluye la gestión de operaciones empresariales y deportivas más que perfiles académicos públicos.

¿En qué ha trabajado Víctor Velázquez?

Víctor Velázquez ha centrado su carrera profesional en el ámbito deportivo, pues en abril del 2021 fue nombrado como Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, relevando a Guillermo “Billy” Álvarez y marcando una nueva etapa en la dirección corporativa y deportiva de la institución.

Desde su posición Víctor Velázquez ha sido el representante institucional del Cruz Azul ante la Liga MX. Asimismo, ha impulsado una reestructuración dentro del club y una nueva visión del proyecto.

En el 2025, tras el campeonato de la Concachampions de la CONCACAF, Velázquez declaró ambiciones para consolidar un Cruz Azul de época, buscando consolidar éxitos deportivos sostenibles.