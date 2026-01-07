León vs Cruz Azul se miden en la Jornada 1 de la Liga MX. Revisa cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.

Partido: León vs Cruz Azul

Fase: Jornada 1 Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio León

Transmisión: FOX One

León vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX?

El sábado 10 de enero de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos León vs Cruz Azul.

León vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX?

El partido León vs Cruz Azul iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One.

¿Cómo les fue a León y Cruz Azul en el anterior torneo de la Liga MX?

Cruz Azul fue eliminado en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que llega con hambre de revancha para el inicio del nuevo torneo del futbol mexicano.

Con las incorporaciones de Miguel Borja y Agustín Palavecino, como las grandes novedades, Cruz Azul encarará un nuevo torneo sin jugadores como Ángel Sepúlveda y Nacho Rivero.

León, con Nacho Ambriz como su DT, necesita lograr buenos resultados de inmediato en la Liga MX, para consolidar un proyecto en el que ya no estará el colombiano James Rodríguez.

Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX

Con tres partidos arranca el viernes 9 de enero el torneo de Clausura 2026 de la Liga MX. Estas son las fechas y partidos de la Jornada 1.

Viernes 9 de enero de 2026

Tijuana vs América

Mazatlán vs FC Juárez

Atlas vs Puebla

Sábado 10 de enero de 2026

Chivas vs Pachuca

León vs Cruz Azul

Santos vs Necaxa

Rayados vs Toluca

Domingo 11 de enero de 2026