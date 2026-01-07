León vs Cruz Azul se miden en la Jornada 1 de la Liga MX. Revisa cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.
- Partido: León vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 1 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One
León vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX?
El sábado 10 de enero de 2026 continúa la Jornada 1 de la Liga MX con cuatro partidos, entre ellos León vs Cruz Azul.
León vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 1 de Liga MX?
El partido León vs Cruz Azul iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de FOX One.
- Partido: León vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 1 Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio León
- Transmisión: FOX One
¿Cómo les fue a León y Cruz Azul en el anterior torneo de la Liga MX?
Cruz Azul fue eliminado en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que llega con hambre de revancha para el inicio del nuevo torneo del futbol mexicano.
Con las incorporaciones de Miguel Borja y Agustín Palavecino, como las grandes novedades, Cruz Azul encarará un nuevo torneo sin jugadores como Ángel Sepúlveda y Nacho Rivero.
León, con Nacho Ambriz como su DT, necesita lograr buenos resultados de inmediato en la Liga MX, para consolidar un proyecto en el que ya no estará el colombiano James Rodríguez.
Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026 de Liga MX
Con tres partidos arranca el viernes 9 de enero el torneo de Clausura 2026 de la Liga MX. Estas son las fechas y partidos de la Jornada 1.
Viernes 9 de enero de 2026
- Tijuana vs América
- Mazatlán vs FC Juárez
- Atlas vs Puebla
Sábado 10 de enero de 2026
- Chivas vs Pachuca
- León vs Cruz Azul
- Santos vs Necaxa
- Rayados vs Toluca
Domingo 11 de enero de 2026
- Pumas vs Querétaro
- Atlético San Luis vs Tigres