Después de varios días de negociaciones, Cruz Azul por fin ha hecho oficial la llegada de Agustín Palavecino, jugador que llega para reforzar al equipo cementero en el Clausura 2026.

Desde el 5 de enero, Agustín Palavecino arribó a la Ciudad de México para reportar con Cruz Azul y firmar su contrato que lo vinculará a la institución por los próximos años.

El futbolista argentino se reencontrará con José Paradela y Nicolás Larcamón con quienes coincidió en su etapa como jugador del Club Necaxa.

Todos los detalles del contrato de Agustín Palavecino con Cruz Azul

De acuerdo con información de César Luis Merlo, Cruz Azul y Agustín Palavecino llegaron a un acuerdo por 3 años, lo que lo convierte en jugador de La Máquina hasta 2029.

Palavecino llega como compra definitiva tras varios días de negociaciones entre Cruz Azul y Club Necaxa, equipo que lo traje al futbol mexicano luego de su paso por River Plate.

Lorenzo Faravelli también estuvo involucrado en las negociaciones y se convertirá en jugador de los Rayos por los próximos 18 meses.

¿Cuándo podría debutar Agustín Palavecino con Cruz Azul?

Según información de Adrián Esparza Oteo, Agustín Palavecino podría estar contemplado para el duelo de Cruz Azul de la Jornada 1 ante Club León.

Al ser un futbolista conocido por el cuerpo técnico, su adaptación al sistema de Nicolás Larcamón no necesitará tanto tiempo.