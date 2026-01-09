Cruz Azul vs Chivas se miden en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil. Revisa cuándo y dónde ver el partido del Clausura 2026.
- Partido: Cruz Azul vs Chivas
- Fase: Jornada 2 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Centenario, Morelos
- Transmisión: ViX
Cruz Azul vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil?
El sábado 10 de enero de 2026 continúa la Jornada 2 de la Liga MX Femenil con tres partidos, entre ellos Cruz Azul vs Chivas, que se jugará en el Estadio Centenario de Morelos.
Cruz Azul vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil?
El partido Cruz Azul vs Chivas iniciará a las 13:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de ViX.
- Partido: Cruz Azul vs Chivas
- Fase: Jornada 2 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Centenario, Morelos
- Transmisión: ViX
¿Cómo les fue a Cruz Azul y Chivas en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil?
Cruz Azul confirmó que su proyecto va en ascenso y debutó con goleada de 5-0 a León, en la Jornada 1 de la Liga MX Femenil, previo a recibir a Chivas.
Chivas, por su parte, también ganó en la Jornada 1 con marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Akron.
Con estos antecedentes, se espera un gran duelo entre Cruz Azul y Chivas en la Jornada 2 de la Liga MX Femenil.
Así se jugará la Jornada 2 de Liga MX Femenil:
Viernes 9 de enero de 2026
- San Luis vs Pumas | Disney+ y ESPN 2
Sábado 10 de enero de 2026
- Cruz Azul vs Chivas | ViX
- FC Juárez vs León | FOX One y Tubi
- Tijuana vs América | FOX One y Tubi
Domingo 11 de enero
- Rayadas vs Necaxa | ViX
- Pachuca vs Querétaro | FOX One y Tubi
Lunes 12 de enero
- Toluca vs Atlas | ViX
- Mazatlán vs Santos | FOX One y Tubi