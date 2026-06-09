El Real Madrid confirmó la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador tras una temporada marcada por tensiones internas y ausencia de títulos.

Peleas en el vestuario y derrotas clave, como la eliminación en Copa del Rey ante el Albacete y en Champions frente al Bayern, precipitaron el cierre de su ciclo.

Real Madrid pierde ante Bayern y peligra en la Champions (Jose Breton / AP)

Con la vacante abierta, José Mourinho apunta a regresar al banquillo merengue tras pagar su cláusula de rescisión al Benfica, aunque voces como Iker Casillas rechazan su retorno al club blanco.

El fin de la era Arbeloa en el Real Madrid: tensiones y resultados

A pesar de que el Real Madrid expresó su agradecimiento por la “lealtad, compromiso y profesionalidad” de Álvaro Arbeloa, su gestión se vio debilitada por un ambiente insostenible en el vestuario.

Entre los incidentes reportados figuran agresiones físicas entre jugadores, como la de Rüdiger a Álvaro Carreras y una pelea entre Tchouaméni y Valverde, además de enfrentamientos con referentes como el capitán Dani Carvajal.

En lo deportivo, el equipo sufrió derrotas críticas, siendo eliminado de la Copa del Rey por el Albacete y perdiendo LaLiga ante el Barcelona.

Álvaro Arbeloa deja al Real Madrid tras rumores del regreso de Mourinho (Jose Breton / AP Photo/Jose Breton)

La caída en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich fue el detonante final para una directiva que ya busca un cambio de rumbo.

Álvaro Arbeloa se despidió destacando su apuesta por la cantera, habiendo hecho debutar a jóvenes promesas como Thiago Pitarch y Manuel Ángel.

El inminente regreso de José Mourinho

Con la vacante confirmada, los rumores apuntan con fuerza a que José Mourinho será el encargado de liderar la próxima campaña 2026-2027.

Según diversas fuentes, el luso podría aterrizar en la capital española esta misma tarde para iniciar su “segunda era” tras el pago de una cláusula de rescisión de 15 millones de euros al Benfica.

José Mourinho, el histórico entrenador portugués conocido como “The Special One”. (Redes Sociales)

Mourinho ya tendría diseñada una hoja de ruta que incluye peticiones específicas de fichajes, como un central de primer nivel (Gvardiol o Calafiori) y un lateral izquierdo, sumándose a las incorporaciones de Konaté y Dumfries, vinculadas a la reciente victoria electoral de Florentino Pérez.

Hay voces en contra de José Mourinho: Iker Casillas

No obstante, el posible retorno del técnico portugués no cuenta con el apoyo unánime del madridismo.

El exportero histórico Iker Casillas se volvió viral recientemente al manifestar su tajante rechazo: “No le quiero en el Real Madrid”.

Iker Casillas, quien mantuvo una relación tensa con Mourinho en el pasado, reconoció su profesionalismo pero afirmó que existen otros entrenadores mejor capacitados para el club.

Iker Casillas felicita a Miguel Layún por ganar la Copa MX (Alejandro López)

Mientras el Real Madrid asegura que el club “será siempre la casa” de Álvaro Arbeloa, la afición aguarda la confirmación oficial del que sería uno de los movimientos más mediáticos del fútbol europeo para la siguiente temporada.