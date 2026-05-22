Álvaro Arbeloa confirmó que se despedirá como entrenador del Real Madrid este sábado en último partido de LaLiga ante el Athletic Bilbao. Y los rumores de la llegada de José Mourinho crecen.

Con un seco “si”, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa respondió a la pregunta de si será ante el Bilbao su último partido como DT merengue.

El Real Madrid perdió ante un rival de segunda división en la Copa del Rey en el debut de Arbeloa, quedó eliminado en la Champions League y perdió LaLiga con el FC Barcelona.

Con esos resultado, no había forma de que Álvaro Arbeloa continuara como entrenador del Real Madrid.

José Mourinho aguarda el momento para volver al Real Madrid (MEXSPORT/FIRO SPORT PHOTO / MEXSPORT DIGITAL IMAGE)

José Mourinho se alista para volver al Real Madrid

A la par de la salida de Álvaro Arbeloa del Real Madrid, los rumores del regreso de José Mourinho a la entidad merengue crecen, y el propio DT actual de los blancos ya avaló la llegada de su colega portugués.

Trece años después de estar en el Real Madrid como entrenador, José Mourinho dejará al Benfica para volver al rescate de los merengues.

Mourinho no logró ser monarca de la Champions League en su anterior etapa con el Real Madrid, pero ese y recuperar LaLiga, serán sus principales objetivos como entrenador merengue.

Álvaro Arbeloa no logró los resultados que esperaba con el Real Madrid (Redes Sociales)

Álvaro Arbeloa buscará nuevos desafíos como entrenador

Tras confirmar su salida del Real Madrid, Álvaro Arbeloa señaló que buscará “nuevos desafíos” después de haber dirigido al equipo más grande del mundo.

Arbeloa es un elemento institucional en el Real Madrid, así que tendría espacio para seguir preparándose en el club merengue, aunque quizá busque otras opciones fuera del equipo de sus amores.