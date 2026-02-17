El Real Madrid ganó ante Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League 2026 gracias a un gol de Vinícius Jr. en el Estadio da Lúz, por lo que los acerca a los octavos de final.

El gol de Vinícius Jr. al minuto 50 del partido contra Benfica le permitió al Real Madrid dar un paso importante rumbo a los octavos de final de la Champions League 2026.

¿Qué tiene que hacer el Real Madrid para pasar a los octavos de la Champions League?

La victoria del Real Madrid ante Benfica amplió las posibilidades del conjunto merengue para avanzar a los octavos de final de la Champions League.

Por lo que si el Real Madrid quiere asegurar su boleto a la siguiente ronda deberá hacer lo siguiente:

Avanza si gana el partido de vuelta de los playoffs en el Estadio Santiago Bernabéu

Avanza si empata por cualquier marcador, ya que mantiene la ventaja en el global

Si pierde por un gol de diferencia y se alarga a los tiempos extras, deberá ganar la tanda de penales

Champions League 2026: ¿Qué necesita Real Madrid para avanzar a octavos de final? (Francisco Macía / AP)

¿Cuándo es el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League entre Real Madrid y Benfica?

Con gol de Vinícius Jr., el Real Madrid ganó 1-0 la ida de los playoffs de la Champions League y buscará sellar su pase a los octavos de final en la vuelta.

El partido de vuelta de los playoffs de la Champions League es el miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.