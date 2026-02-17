El Real Madrid ganó ante Benfica en la ida de los playoffs de la Champions League 2026 gracias a un gol de Vinícius Jr. en el Estadio da Lúz, por lo que los acerca a los octavos de final.

El gol de Vinícius Jr. al minuto 50 del partido contra Benfica le permitió al Real Madrid dar un paso importante rumbo a los octavos de final de la Champions League 2026.

¿Qué tiene que hacer el Real Madrid para pasar a los octavos de la Champions League?

La victoria del Real Madrid ante Benfica amplió las posibilidades del conjunto merengue para avanzar a los octavos de final de la Champions League.

Por lo que si el Real Madrid quiere asegurar su boleto a la siguiente ronda deberá hacer lo siguiente:

  • Avanza si gana el partido de vuelta de los playoffs en el Estadio Santiago Bernabéu
  • Avanza si empata por cualquier marcador, ya que mantiene la ventaja en el global
  • Si pierde por un gol de diferencia y se alarga a los tiempos extras, deberá ganar la tanda de penales
Champions League 2026: ¿Qué necesita Real Madrid para avanzar a octavos de final? (Francisco Macía / AP)

¿Cuándo es el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League entre Real Madrid y Benfica?

Con gol de Vinícius Jr., el Real Madrid ganó 1-0 la ida de los playoffs de la Champions League y buscará sellar su pase a los octavos de final en la vuelta.

El partido de vuelta de los playoffs de la Champions League es el miércoles 25 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu.