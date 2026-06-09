El Real Madrid anunció oficialmente el cierre de la etapa de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, tras llegar a un acuerdo para poner fin a su ciclo en el banquillo.

“El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas” Real Madrid

En un comunicado, el Real Madrid agradeció al exjugador por su lealtad, compromiso y profesionalidad, destacando su trayectoria vinculada a la institución desde la cantera.

La entidad blanca subrayó que Álvaro Arbeloa se convirtió en un referente de los valores madridistas y le deseó suerte en la nueva etapa que inicia junto a su familia.

Álvaro Arbeloa y Real Madrid separan sus caminos

El Real Madrid C. F. ha anunciado el 9 de junio de 2026 el cierre de un ciclo en su banquillo.

A través de un comunicado emitido este martes, el club informó que ha llegado a un acuerdo con Álvaro Arbeloa para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

La entidad blanca ha aprovechado la ocasión para expresar su máximo agradecimiento a Arbeloa, destacando su impecable trayectoria vinculada a la institución desde su llegada a la cantera.

En su comunicado, el club resalta que el técnico ha demostrado “lealtad, compromiso y profesionalidad” de manera constante, convirtiéndose en un referente de los valores que rigen al madridismo.

La decisión que marca el final de Arbeloa en el Real Madrid (Especial)

El comunicado concluye con un mensaje de afecto hacia el preparador y su entorno: “El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”.

Con esta decisión, se cierra un capítulo significativo para Álvaro Arbeloa dentro de la estructura deportiva del Real Madrid.