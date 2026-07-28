Vozinha, portero que ganara popularidad tras su destacada participación con Cabo Verde en el Mundial 2026, deberá esperar para debutar con Colo Colo, luego de que su llegada a Chile se retrasa por culpa de la visa.

De acuerdo con la información, Vozinha tendría programado llegar a Chile el martes 28 de julio; sin embargo, todo hace indicar que su arribo deberá esperar al menos unos días más.

Vozinha y las complicaciones en Chile tras su fichaje con Colo Colo luego del Mundial 2026

Colo Colo, uno de los equipos más importantes del futbol en Chile, confirmó la contratación de Vozinha como su portero titular tras su gran actuación con Cabo Verde en el Mundial 2026.

No obstante, diversas complicaciones han marcado el fichaje del caboverdiano, quien a sus 40 años espera tener grandes actuaciones en el conjunto andino.

Vozinha deberá esperar: su llegada a Chile se retrasa por la visa (Mike Stewart / AP Photo/Mike Stewart)

Y es que reportes de medios chilenos han señalado que Vozinha deberá retrasar su llegada al país debido a complicaciones administrativas al tramitar su visa de trabajo.

Se esperaba que el martes 28 de julio, Vozinha aterrizara en Chile, con la intención de realizar exámenes médicos y firmar su contrato que lo ligue como nuevo portero de Colo Colo.

Adicional a esta problemática, se sumó una complicación inesperada para los aficionados de Cabo Verde y de Colo Colo que esperaban apoyar con todo el icónico portero.

Esto debido a que se dio a conocer que existe la probabilidad de que no pueda jugar con el nombre “Vozinha” estampado en su playera.

De acuerdo con la regulación de la federación chilena de futbol, los jugadores deben utilizar únicamente sus nombres oficiales en el terreno de juego para estar plenamente identificables.

Es decir, Vozinha debería utilizar sus apellidos "Évora Dias" en el uniforme, acompañado de la inicial de su nombre.

Por tal motivo, Colo Colo podría tramitar un permiso especial, con la intención de ayudar a que el nombre Vozinha pueda estar la playera del arquero, además de que esto sería un atractivo para los aficionados.