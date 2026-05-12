El exportero del Real Madrid, Iker Casillas, generó polémica luego de que afirmara que no quiere a José Mourinho como entrenador del equipo merengue.

Fue a través de sus redes sociales que Iker Casillas envió un mensaje contundente y dejó claro que no quiere que José Mourinho sea el sustituto de Álvaro Arbeloa, quien actualmente dirige al equipo blanco en la presente temporada 2025-2026.

Iker Casillas descarta a José Mourinho para dirigir al Real Madrid. (especial)

¿Iker Casillas tiene problemas con José Mourinho?

En su cuenta de X, Iker Casillas publicó un mensaje que generó controversia en las redes sociales al descartar a José Mourinho como futuro entrenador del Real Madrid.

Sin embargo, Iker Casillas dejó en claro que no tiene ningún problema con José Mourinho, simplemente no lo quiere en el Real Madrid para la temporada 2026-2027.

“No tengo ningún problema con Mourinho. Me parece un gran profesional. No le quiero en el Real Madrid”. Iker Casillas, exportero del Real Madrid.

En la misma publicación, el ex guardameta aseguró que hay entrenadores mejor preparados para tomar el puesto de técnico merengue.

“Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal. Nada más”. Iker Casillas, exportero del Real Madrid.

¿Álvaro Arbeloa dejará de ser DT del Real Madrid?

El futuro de Álvaro Arbeloa como DT del Real Madrid aún es incierto, sin embargo, todo apunta a que dejará el banquillo al final de la temporada debido a los malos resultados del club.

Y es que en las últimas semanas se ha hablado que José Mourinho tomaría su lugar como entrenador del Real Madrid, aunque el portugués ha afirmado que no ha tenido pláticas con nadie del club merengue.