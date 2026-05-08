José Mourinho es uno de los entrenadores de futbol más exitosos, mediáticos y polémicos de la historia. El técnico portugués se convirtió en una figura mundial gracias a su personalidad, estilo competitivo y títulos obtenidos con algunos de los clubes más importantes de Europa.

Actualmente, Mourinho dirige al Benfica de Portugal, equipo al que regresó en 2025 tras su salida del Fenerbahçe. En meses recientes, el entrenador volvió a ser tendencia luego de ser vinculado nuevamente con el Real Madrid.

¿Quién es José Mourinho?

José Mourinho es un entrenador portugués reconocido por su exitosa trayectoria en el futbol europeo, donde conquistó títulos nacionales e internacionales con clubes como Porto, Chelsea, Inter de Milán, Real Madrid, Manchester United y AS Roma.

Su apodo de “The Special One” nació en 2004 durante su presentación con Chelsea, luego de definirse a sí mismo como un entrenador especial.

A lo largo de su carrera ha destacado por su fuerte personalidad, mentalidad ganadora y estilo táctico pragmático, características que lo convirtieron en uno de los entrenadores más influyentes y mediáticos de su generación.

José Mourinho, el histórico entrenador portugués conocido como “The Special One”. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene José Mourinho?

José Mourinho nació el 26 de enero de 1963 en Setúbal, Portugal; actualmente tiene 63 años de edad.

¿José Mourinho tiene pareja?

Sí. José Mourinho está casado con Matilde Faria, conocida también como “Tami”, desde 1989.

La pareja mantiene una relación de varias décadas y ha permanecido junta durante la carrera internacional del entrenador portugués.

¿Qué signo zodiacal es José Mourinho?

José Mourinho nació el 26 de enero, por lo que su signo zodiacal es Acuario.

Las personas nacidas bajo este signo suelen ser relacionadas con características como liderazgo, independencia, inteligencia y una personalidad fuerte.

¿José Mourinho tiene hijos?

Sí. José Mourinho tiene dos hijos junto a Matilde Faria:

Matilde Mourinho, nacida en 1996

José Mário Mourinho Jr., nacido en 2000

¿Qué estudió José Mourinho?

José Mourinho estudió Educación Física con especialidad en Metodología del Deporte en el Instituto Superior de Educação Física (ISEF), actualmente conocido como la Faculdade de Motricidade Humana de la Universidad Técnica de Lisboa.

Además, realizó cursos especializados para entrenador avalados por la UEFA.

¿En qué ha trabajado José Mourinho?

José Mourinho ha construido una de las carreras más exitosas en la historia del futbol como entrenador profesional, dirigiendo a clubes históricos de Portugal, Inglaterra, Italia, España y Turquía.

Entre los equipos y cargos más importantes de su trayectoria destacan: