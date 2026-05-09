Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, defendió a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, afirmando que las disculpas de ambos jugadores tras pelear en un entrenamiento fueron suficientes para dejar atrás el incidente.

Valverde y Tchouaméni fueron multados con 10 millones de pesos cada uno por la pelea que protagonizaron en los vestidores, y que mandó al primero al hospital.

“Los jugadores han reconocido su error, expresado su arrepentimiento y pedido perdón” Álvaro Arbeloa, DT del Real Madrid

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid 2026. (Redes Sociales)

Arbeloa descarta “quemar en la hoguera” a Valverde y Tchouaméni

Álvaro Arbeloa no quiso hacer más grande el problema entre Valverde y Tchouaméni, y consideró suficiente su arrepentimiento para seguir adelante.

“A mí, con eso me sirve. Lo que no voy a hacer es quemarlos en una hoguera pública, porque no se lo merecen” Álvaro Arbeloa, DT Real Madrid

Asegura Arbeloa que vio cosas peores que la pelea de Velverde y Tchouaméni

Arbeloa quedó satisfecho con la forma en que el Real Madrid gestionó la situación y agregó que había visto comportamientos peores en su carrera como defensor.

El entrenador lamentó que situaciones como la citada pelea se filtren públicamente, considerándolo como una traición para el Real Madrid. “Lo que pasa en el vestuario, se debe quedar en el vestuario”.

“Yo tuve un compañero que golpeó a otro con un palo de golf. Situaciones como esta siempre han ocurrido, pero no las estoy justificando” Álvaro Arbeloa, DT Real Madrid

Real Madrid llega al Clásico vs FC Barcelona muy lastimado

Después de la polémica generada por la pelea de sus jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, el Real Madrid tendrá que enfrentar este domingo 10 de mayo al FC Barcelona en el Clásico de LaLiga.

Tchouaméni entrará en la convocatoria del Real Madrid para el Clásico, mientras que Valverde será de baja médica por su lesión en la cabeza.

Si el FC Barcelona suma al menos un empate, ganará LaLiga ante el Real Madrid en lo que sería un golpe fulminante para los merengues.