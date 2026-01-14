Albacete vs Real Madrid se midieron en octavos de final de la Copa del Rey, un duelo al que los merengues llegaron con presión y con nuevo DT, Álvaro Arbeloa.

El Real Madrid llegó como favorito para clasificarse a cuartos de final de la Copa del Rey, pero lograr el pase no sería sencillo para el equipo merengue.

Albacete vs Real Madrid: ¿Cómo quedo el equipo merengue en octavos de final de la Copa del Rey?

Con una alineación plagada de suplentes, en la que Vinicius Jr. era el jugador estelar, el Real Madrid se plantó en la cancha de Albacete, como parte de los octavos de final de Copa del Rey.

Sin embargo, el Real Madrid no pudo rescatar el resutado y fue eliminado por Albacete en el Estadio Carlos Belmonte.

Marcador: Albacete 3-2 Real Madrid

Así fue el partido del Real Madrid en la Copa del Rey

Albacete sorprendió al Real Madrid, sublíder de LaLiga, al minuto 42, con gol de Javier Villar del Fraile, en los octavos de final de la Copa del Rey.

Sin embargo, antes de que las cosas se complicaran más, Franco Mastantuono le dio el empate a Real Madrid con Albacete.

Ya en el complemento, Albacete presionó hasta lograr el gol de la ventaja, por medio de Jefté Betancor. Pero Gonzalo García empató de nuevo el marcador.

Al final, Albacete, en el minuto 95, consumó la sorpresa en Copa del Rey.

Los goles de partido de octavos de final de Copa del Rey

Minuto 42: Javier Villa del Fraile adelantó 1-0 al equipo Albacete sobre Real Madrid, con certero cabezazo.

Minuto 48: Franco Mastantuono emparejó el partido, 1-1, al aprovechar un rebote en el área local.

Minuto 82: Jefté Betancor recuperó la ventaja para Albacete, 2-1 contra Real Madrid en la Copa del Rey.

Minuto 91: Gonzalo García empató con cabezazo el partido, 2-2

Minuto 95: Jefté Betancor anotó el gol del triunfo. 3-2.

¿Cuál es el equipo más ganador de la Copa del Rey?

El FC Barcelona es el equipo más ganador de títulos en la Copa del Rey, seguido por Athletic Club. El Real Madrid es tercero, que fue eliminado por Albacete en octavos de final.

32 títulos | FC Barcelona 24 títulos | Athletic Club 20 títulos | Real Madrid 10 títulos | Atlético de Madrid 8 títulos | Valencia

Las finales más reciente de la Copa del Rey

FC Barcelona vs Real Madrid jugaron la Final de la Copa del Rey 2025, con resultado a favor de los culés.

Estos son los resultados de la 5 finales más recientes de la Copa del Rey: