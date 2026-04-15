Bayern Munich eliminó a Real Madrid en cuartos de final de la Champions League 2026 al ganarle por marcador de 4-3 este 15 de abril.

Marcador Final partido de vuelta: Bayern Munich 4-3 Real Madrid

Bayern Munich 4-3 Real Madrid Marcador Global: Bayern Múnich 6-4 Real Madrid

Real Madrid logró empató el marcador global, pero en el cierre del partido, Bayern Munich encontró un par de anotaciones marcadas por Díaz y Olise que pusieron el 4-3 definitivo.

Con el 6-4 en el global, los bávaros dejaron fuera a los Merengues y se convirtieron en semifinalistas de la Champions League 2026.

Así fue el Bayern Munich vs Real Madrid en la Champions League 2026

Bayern Munich y Real Madrid ofrecieron un encuentro emocionante en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2026.

Real Madrid mostró capacidad de reacción y tuvo en más de una ocasión la ventaja, pero la calidad individual de Bayern Munich apareció sobre el cierre para hacer la diferencia en la serie.

Goles y situaciones del partido:

Minuto 1: Arda Güler aprovechó un error de Neuer en la salida para abrir el marcador

Minuto 6: Error de Lunin en un centro que fue capitalizado por Aleksandar Pavlovic.

Minuto 29: Gol de Arda Güler en tiro libre con colaboración de Neuer.

Minuto 38: Remate de Harry Kane dentro del área para el empate parcial.

Minuto 42: Kylian Mbappé fusiló a Neuer en el área alemana.

Minuto 86: Eduardo Camavinga se fue expulsado por doble amarilla.

Minuto 89: Disparo de Luis Díaz que con un desvío terminó en gol.

Minuto 90+4: Golazo de Michael Olise.

¿Cuándo vuelven a jugar Bayern Munich y Real Madrid?

El Bayern Munich vuelve a jugar el domingo 19 de abril ante la Stuttgart por la Bundesliga.

Real Madrid recibirá al Alavés el martes 21 de abril en la Jornada 33 de LaLiga.

¿Contra quién jugará Bayern Munich en semifinales de Champions League 2026?

Bayern Munich se enfrentará a PSG en las semifinales de la Champions League 2026.

Será el martes 28 de abril cuando se juegue el partido de ida de semifinales entre Bayern Munich y PSG en París, mientras que la vuelta se celebrará el 6 de mayo en Alemania.