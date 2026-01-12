Álvaro Arbeloa es un exfutbolista y entrenador español que ha desarrollado gran parte de su carrera deportiva y técnica en el Real Madrid.

Tras varios años al frente de las categorías inferiores del club, en 2026 fue nombrado nuevo entrenador del primer equipo, luego de la salida de Xabi Alonso.

Su llegada al banquillo blanco marca una nueva etapa en su relación con el club, ahora desde la dirección técnica, tras una carrera destacada como jugador y formador.

¿Quién es Álvaro Arbeloa?

Álvaro Arbeloa fue futbolista del Real Madrid entre 2009 y 2016, periodo en el que disputó 238 partidos oficiales y formó parte de una de las etapas más exitosas del club.

Durante su carrera como jugador conquistó, entre otros títulos:

Dos Champions League

Un Mundial de Clubes

Una Supercopa de Europa

Una Liga

Dos Copas del Rey

Una Supercopa de España

En 2016 fichó por el West Ham United, pero una lesión lo mantuvo alejado de la actividad y anunció su retiro del fútbol profesional en 2017.

En 2020 regresó al Real Madrid para iniciar su carrera como entrenador en las fuerzas básicas. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021, con el que se proclamó campeón de Liga; posteriormente estuvo al frente del Cadete A (2021-2022) y del Juvenil A entre 2022 y 2025.

En 2026 asumió el cargo como director técnico del Real Madrid, dando el salto definitivo al primer equipo.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid 2026. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Álvaro Arbeloa?

Álvaro Arbeloa nació el 17 de enero de 1983, por lo que tendrá 43 años en 2026.

¿Álvaro Arbeloa tiene esposa?

Álvaro Arbeloa está casado con Carlota Ruiz. La pareja inició su relación en la adolescencia y contrajo matrimonio en 2009 en una ceremonia celebrada en Zaragoza.

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid 2026. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Álvaro Arbeloa?

Álvaro Arbeloa es Capricornio, signo que corresponde a las personas nacidas entre el 22 de diciembre y el 20 de enero.

¿Álvaro Arbeloa tiene hijos?

Álvaro Arbeloa y Carlota Ruiz tienen cuatro hijos, manteniendo una vida familiar de bajo perfil público.

¿Qué estudió Álvaro Arbeloa?

Álvaro Arbeloa estudió Periodismo en la Universidad Camilo José Cela, en Villafranca del Castillo, Madrid, formación que cursó de manera paralela a su carrera como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Álvaro Arbeloa?

La trayectoria profesional de Álvaro Arbeloa incluye etapas como jugador y entrenador: