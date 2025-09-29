¡Es tiempo de revisar sus correos! La primera fase de la venta de boletos del Mundial 2026 está en marcha y de acuerdo a información del sitio oficial de la FIFA, hoy lunes 29 de septiembre se comenzarán a conocer los ganadores del sorteo para la compra de entradas de la esperada justa en México, Estados Unidos y Canadá.

La primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 inició con el registro del FIFA ID, el siguiente paso es esperar, pues todos aquellos que se hayan inscrito con éxito deberán recibir una notificación en su correo para saber si fueron o no elegidos para comprar entradas.

“A partir de un proceso de selección aleatoria, FIFA Ticketing comenzará a notificarte tus resultados a partir del 29 de septiembre de 2025”, se lee en el sitio oficial de la FIFA.

¿Cómo saber si eres elegido para comprar boletos para el Mundial 2026?

Ya sabemos que a partir de hoy lunes 29 de septiembre, la FIFA comenzará a notificar a los ganadores para comprar boletos para el Mundial 2026, por lo que el siguiente paso es estar atento a tu correo y simplemente esperar.

“Recibirás una notificación por correo electrónico para informarte si has sido seleccionado(a) o no en el sorteo preferente de Visa”, se lee en la información proporcionada por la FIFA.

Si resultas ganador se te asignará una fecha y una hora para comprar boletos. Los horarios comenzarán a partir del 1 de octubre y los boletos se venderán por orden de llegada.

Time to lock in pic.twitter.com/CmD1y81lxd — Nesthot (@valleeezy) September 29, 2025

¿Qué pasa si no eres elegido para comprar boletos para el Mundial 2026?

Si no tuviste suerte y no fuiste elegido para comprar boletos para el Mundial 2026, no te preocupes, pues esta no sería tu única oportunidad. Habrá una segunda y tercera fase de venta de tickets.

Las siguientes fases no serán exclusivas para los usuarios de Visa, por la que las oportunidades para participar serán mayores, pero también la demanda.

La segunda fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 se realizará del 27 al 31 de octubre, mientras que la tercera tendrá lugar después del sorteo de la fase de grupos a celebrarse en diciembre próximo.