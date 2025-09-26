A su fiel estilo de hacer política de Donald Trump lo lleva a los terrenos de juego del Mundial 2026, pues amenaza con eliminar sedes “izquierdistas”.

Y es que Estados Unidos vive una tensión política complicada debido a lo inestable que es su presidente Donald Trump. Es decir, ahora son las sedes del Mundial 2026, pero otras veces son otras cosas de mayor impacto.

Es decir, juega con los países y sus líderes para ponerles aranceles lo que provoca mucha incertidumbre. Eso sí, podemos decir que muchas cosas de las que amenaza, se terminan quedando en palabras.

Trump pone en peligro el Mundial 2026: Amenaza con eliminar sedes “izquierdistas”

En otra estrategia política, Donald Trump ha amenazado con eliminar sedes “izquierdistas” del Mundial 2026. Y es que la mayoría de ciudades que albergarán el evento son gobernadas por demócratas.

"Estas ciudades están gobernadas por extremistas de izquierda que no saben lo que hacen. Nos aseguraremos de que estos partidos se celebren en condiciones seguras. Si consideramos que una ciudad podría ser mínimamente insegura para el Mundial, la trasladaremos a otra ciudad“, comentó Donald Trump.

“Si consideramos que una ciudad va a ser, aunque sea mínimamente, insegura para el Mundial o los Juegos Olímpicos (en Los Ángeles en 2028), pero especialmente para el Mundial, dado que la competición se extiende por tantas ciudades, no permitiremos que los partidos se celebren. Los aplazaremos", finalizó el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump con el trofeo de la Copa del Mundo (Jacquelyn Martin / AP)

¿Cuáles son las sedes que Donald Trump quiere eliminar del Mundial 2026?

Ahora veamos las sedes que podrían ser cambiadas del Mundial 2026, según Donald Trump, y respondamos si el presidente de Estados Unidos tiene ese poder.

Las ciudades que son gobernadas por demócratas y que serán parte del Mundial 2026 son: Los Ángeles, Nueva York, Atlanta, Houston, Boston y Philadelphia.

Aunque hay cierto énfasis en San Francisco (Levi’s Stadium) y el Lumen Field de Seattle, que cada uno albergará 6 partidos.

Ahora, Donald Trump no tiene el poder para cambiarlo, pues todo ya está organizado y puede que se trate de una amenaza solamente. Sin embargo, no dejemos a un lado que tiene buena relación con Gianni Infantino.