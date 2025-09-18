El Mundial 2026 está en la mente de todos los aficionados al futbol, y conseguir un boleto para asistir a un partido se va convirtiendo en una necesidad; la FIFA ya reveló si habrá venta de tickes físicos en las taquillas de los estadios.

El Mundial 2026 que se inaugurará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, y también se desarrollará en Estados Unidos y Canadá, enfrentará a 48 países en busca del campeonato.

¿Habrá venta de boletos del Mundial 2026 en taquillas?

La FIFA, organismo encargado del Mundial 2026, ya aclaró si habrá venta de boletos para la justa deportiva en las taquillas de los estadios de México, Estados Unidos y Canadá.

Y no, en esta ocasión no habrá venta de boletos físicos en las taquillas de los estadios que albergarán el Mundial 2026.

Todos los boletos para asistir al Mundial 2026 serán vendidos a través de internet, por lo que la FIFA advirtió que se adquieran en canales oficiales para evitar estafas.

Ya inició la venta de boletos para el Mundial 2026

Hay que recordar que ya se encuentra activa la primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026, misma que terminará el viernes 19 de septiembre, como parte de la preventa para clientes de VISA.

A partir del 29 de septiembre, la FIFA enviará por correo electrónico a los elegidos para comprar boletos, quienes podrán adquirir entradas a partir del 1 de octubre.

La venta se iniciará con boletos para la fase de grupos disponibles desde 60 dólares. Los aficionados podrán adquirir a partir de entonces boletos individuales para los 104 partidos.

¿Cuántas fases habrá de venta de boletos para el Mundial 2026?

Los boletos para el Mundial 2026 estarán a la venta en distintas fases. El sorteo de preventa de VISA marca el inicio de este proceso.

En los próximos meses se abrirán nuevas fases de venta de boletos para formar parte del Mundial 2026.

Quienes no puedan participar en el sorteo de preventa de VISAferente, no resulten ganadores del sorteo o quieran adquirir más boletos, podrán hacerlo en las siguientes fases de venta.

Las fases adicionales de venta de boletos comenzarán en octubre de 2025 y se extenderán hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026: