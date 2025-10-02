Este miércoles 1 de octubre comenzó la primera fase de la venta de boletos del Mundial 2026 y con ello se dieron a conocer los precios oficiales para ver los partidos de la Selección Mexicana en el país.

Hay que recordar que desde el pasado lunes 29 de septiembre la FIFA comenzó a mandar correos para los aficionados que resultaron ganadores en el sorteo de la preventa de VISA para los boletos del Mundial 2026.

Aquellos que resultaron seleccionados en dicho sorteo recibieron una fecha y un horario específico para adquirir entradas a los partidos que deseen asistir del torneo y con ello, se dieron a conocer los precios oficiales de los boletos.

Boletos Mundial 2026: Revelan los precios oficiales para los partidos de la Selección Mexicana

Ya empezó la venta de la primera fase de boletos para el Mundial 2026 por lo que revelaron los precios oficiales para todos los partidos de la Selección Mexicana en el país.

La preventa de boletos para el Mundial 2026 ha mostrado que los precios estarán sujetos a un esquema de tarifa dinámica, lo que significa que los precios pueden variar dependiendo de la demanda y la fase de la competencia.

Hay que recordar que México tendrá tres partidos en la fase de Grupos, mismos que se llevarán a cabo en el Estadio Azteca y en el Estadio Akron, el boleto más barato tendrá un precio de 1,377, mientras que el más caro es de 33,507.

Precios para los partidos de la Selección Mexicana

Inauguración | Estadio Azteca | De $6,703 a $33,507

Segundo juego | Estadio Akron | De $1,377 a $8,170

Tercer juego | Estadio Azteca | De 1,652 a $9,822

🔥OFICIAL 𝗣𝗥𝗘𝗖𝗜𝗢𝗦 𝗧𝗜𝗖𝗞𝗘𝗧𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗩𝗘𝗥 𝗔 𝗠𝗘𝗫𝗜𝗖𝗢 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟 𝟮𝟬𝟮𝟲 🇲🇽🇨🇦🇺🇸



🏟INAGURACION DESDE $6,703 HASTA $33,507



🏟2 PARTIDO DESDE $1,377 HASTA $8,170



🏟3 PARTIDO DESDE $1,652 HASTA $9,822 pic.twitter.com/3qQelf2o9Z — Enlace a Cancha (@PicksEnCancha) October 1, 2025

¿Cuándo empieza la segunda fase para la venta de boletos del Mundial 2026?

Si no fuiste elegido en el sorteo para la primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026, no te preocupes, ya que habrá una segunda y tercera fase de venta de los mismos.

La primera fase fue exclusiva para los propietarios de tarjetas VISA pero las otras dos fases ya no tendrán restricciones y son para el público en general, por lo que hay posibilidades de poder comprar.

El registro para la segunda fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre, mientras que la tercera tendrá lugar después del sorteo del certamen a celebrarse en diciembre próximo.