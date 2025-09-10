El miércoles 10 de septiembre arrancó la primera etapa para acceder a la compra de boletos del Mundial 2026, pero para acceder a este proceso necesitas tu FIFA ID; aquí te decimos paso a paso cómo sacar tu registro.

Las solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026 se reciben a partir del 10 de septiembre, pero tener el FIFA ID es indispensable para soñar con un ticket que te permita ver un partido de la justa.

Boletos Mundial 2026: ¿Cómo sacar paso a paso el FIFA ID para comprar ticket?

Si no cuentas con el FIFA ID que se requiere para acceder a la compra de boletos para el Mundial 2026, te decimos paso a paso cómo sacar este importante registro.

Visita FIFA.com/tickets

Haz clic en el ícono de perfil (parte superior derecha de la página)

Selecciona la opción “inscribirse”

Indica tus datos personales y crea una contraseña segura

Acepta los términos de servicio

¿Qué pasará después de hacer tu registro para sacar tu FIFA ID?

Una vez registrado para sacar tu FIFA ID, recibirás un correo de confirmación con un enlace para verificar tu cuenta.

Debes tener al menos 13 años para registrarte y obtener un FIFA ID, y al menos 18 años para crear una cuenta de boletos de la FIFA y comprar boletos para el Mundial 2026.

No puedes registrar más de una cuenta con la misma dirección de correo electrónico. Una dirección de correo electrónico solo puede estar vinculada a un FIFA ID.

Por motivos de seguridad, no puedes cambiar la dirección de correo electrónico de tu FIFA ID después del registro.

¿Cuántas fases habrá de venta de boletos para el Mundial 2026?

Los boletos para el Mundial 2026 estarán a la venta en distintas fases. El sorteo de preventa de VISA marca el inicio de este proceso.

En los próximos meses se abrirán nuevas fases de venta de boletos para formar parte del Mundial 2026.

Quienes no puedan participar en el sorteo de preventa de VISAferente, no resulten ganadores del sorteo o quieran adquirir más boletos, podrán hacerlo en las siguientes fases de venta.

Las fases adicionales de venta de boletos comenzarán en octubre de 2025 y se extenderán hasta la final del torneo, que se celebrará el domingo 19 de julio de 2026: