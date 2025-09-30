Los boletos para el Mundial 2026 están a punto de salir a la venta, por lo que las personas que se registraron en la FIFA deberán recibir un correo para saber si fueron o no seleccionados, sin embargo, usuarios afirman que no han recibido nada.

Hace un par de semanas, a través de la página de la FIFA, los interesados en comprar boletos para el Mundial 2026 tenían que registrarse para poder comprar sus entradas, pues en caso de salir sorteados, eran acreedores a la siguiente etapa, que era la venta de boletos.

Sin embargo, es hora de que a muchos no les ha llegado el correo electrónico para saber si fueron afortunados o no de poder comprar boletos para el Mundial 2026, el cuál tendrá su inauguración en el Estadio Azteca.

Boletos para el Mundial 2026: Esta sería la razón por la cual nos has recibido email de rechazo

De acuerdo con varios reportes, los correos electrónicos de rechazo para los boletos del Mundial 2026 del sorteo se enviarán al final de la primera fase, por lo que aún existen esperanzas de que los interesados sean seleccionados para poder comprar sus entradas para la Copa del Mundo.

De igual manera, los aficionados que no se registraron en la primera fase del sorteo de la venta de boletos para el Mundial 2026 tendrán más oportunidades de adquirir sus entradas, pues habrá más fases de venta, las cuáles serán en el mes de octubre y diciembre.

Los aficionados que se registraron a principios de septiembre podrán adquirir sus entradas a partir de este miércoles 1 de octubre, sin embargo, solo podrán comprar 4 boletos por juego, pero sí podrán elegir 10 partidos distintos para comprar los boletos.

¿Cuándo son las otras fases para comprar boletos para el Mundial 2026?

Si los aficionados no se registraron o no fueron seleccionados para la compra de boletos para el Mundial 2026, habrá más oportunidades de adquirir las entradas.

La segunda fase del sorteo para la compra de boletos para el Mundial 2026 se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre y la tercera fase será después del 5 de diciembre de este año.