No habrá nada como el Mundial 2026. Apenas va un día del registro para el sorteo para posteriormente comprar boletos, y la FIFA anunció que ya son casi 2 millones de personas.

Estamos a poco más de 200 días para el arranque del Mundial 2026, y la FIFA abrió su plataforma para las inscripciones al sorteo. ¿Con esto asegura un boleto? Veamos paso por paso.

El registro estará abierto del 10 al 19 de septiembre, de esta forma, cualquier persona del mundo entrará a la ‘rifa’, que se supone es aleatoria. Si es seleccionada podrá tener la oportunidad de comprar una entrada, pero tampoco aseguran que alcance.

Los suertudos lo dará a conocer la FIFA el primero de octubre mediante un correo electrónico. En ese mismo mes a finales, habrá otra ventana.

Más tarde, en diciembre, ya con el sorteo hecho, habrá otra oportunidad de comprar boletos, pero ahora a partidos específicos.

Mundial 2026 será una fiesta: FIFA anunció que casi 2 millones se inscribieron al sorteo para comprar boletos

El registro lleva casi dos días, y para este momento, la FIFA anunció que ya son casi 2 millones de personas que están inscritas para el sorteo y, en el caso que salga elegido, poder comprar boletos para el Mundial 2026.

La realidad es que la demanda es enorme, hay 210 países para la preventa Visa. Aunque México, Estados y Canadá tienen la mayoría.

Otras naciones registradas con gran número de participantes fueron Argentina, Colombia, Brasil, Inglaterra, Portugal, Alemania, y España.

Mundial 2026 será una fiesta: FIFA anunció que casi 2 millones se inscribieron al sorteo para comprar boletos (David Leah / Mexsport)

¿Cuánto cuestan los boletos para el Mundial 2026?

Actualmente ya puede adquirir los boletos más caros o exclusivos del Mundial 2026, que son los llamados por la FIFA: Hospitality. Estos están desde 32 mil pesos, por persona y por un partido.

Los que se registraron el sorteo ya visto, podría comprar entradas desde los 60 dólares (1,100 pesos), la más barata en fase de grupos, hasta los 6,300 dólares para Final.