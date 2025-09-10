La venta de boletos para el Mundial 2026 tendrá una “tarifa dinámica”, así que si eres de los que busca ir a un partido de la máxima justa del futbol, te decimos cómo funciona ese sistema.

El miércoles 10 de septiembre inició el proceso para adquirir boletos para el Mundial 2026, y este proceso estará marcado por una “tarifa dinámica” de los precios.

¿Cómo funciona la “tarifa dinámica” en los precios de boletos para el Mundial 2026?

Se presume que los precios de las entradas para el Mundial 2026 tendrán un precio de inicio de 60 dólares para los partidos de la fase de grupos; pero alcanzarán una cifra superior a los 6 mil dólares en la final.

La “tarifa dinámica” estará en funcionamiento durante la primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026, en la que los aficionados pagarán diferentes precios según la demanda del mercado, a partir de los 60 dólares.

En la “tarifa dinámica”, los precios variarían en función de la demanda del mercado; práctica común en las tarifas de los boletos de avión, conciertos y habitaciones de hotel.

¿Qué busca FIFA con la “tarifa dinámica” en el precio de los boletos para el Mundial 2026?

El director de Entradas y Hospitalidad de FIFA, Falk Eller, explicó que el modelo de “tarifa dinámica” busca optimizar ingresos y maximizar la asistencia al Mundial 2026.

Los precios podrán subir o incluso bajar dependiendo de la demanda, como ocurrió en el Mundial de Clubes 2023, donde algunos boletos llegaron a rebajarse más del 80 por ciento de su precio original por la baja demanda.

El sorteo de preventa para comprar boletos empezó

El periodo para participar en el sorteo de preventa VISA, que marca el inicio de la primera fase de venta de boletos del Mundial 2026, ya está abierto en FIFA.com/tickets.

La inscripción para el sorteo de preventa VISA finalizará el viernes 19 de septiembre.

Los horarios asignados para poder comprar boletos inician en octubre, y las entradas para los partidos de la fase de grupos tendrán un costo inicial de 60 dólares, sujeto a la “tarifa dinámica”.

A partir del 1 de octubre, a quienes resulten seleccionados se les asignará una fecha y hora para comprar boletos (sujetos a disponibilidad).