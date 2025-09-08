¿Quieres ser parte de la fiesta más grande del futbol? Esta información es para ti, pues ya se relevaron los precios para los boletos del Mundial 2026, desde el partido inaugural hasta la final.

La primera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 arrancará el 10 de septiembre con el registro y para que empieces a calcular cuántos tickets vas a comprar, aquí está la lista de posibles precios que van desde la categoría 4 hasta la categoría 1, correspondientes al partido inaugural, fase de grupos, etapa eliminatoria y la final.

Los precios más accesibles para el Mundial 2026 estarían en la etapa de dieciseisavos de final con precios desde 31 dólares, alrededor de 578 pesos mexicanos, bajo el tipo de cambio actual.

Estos precios son acorde a lo propuesto por las Federaciones en el 2018 con la Candidatura Oficial para la FIFA, por lo que será hasta el 10 de septiembre que se den a conocer los costos oficiales de los boletos para cada una de las fases de la Copa del Mundo 2026.

Precios de los boletos del Mundial 2026 desde el partido inaugural hasta la final

De acuerdo a lo propuesto por las Federaciones de México, Estados Unidos y Canadá en el 2018, estos serían los precios para cada una de las fases del Mundial 2026, desde el partido inaugural hasta la final.

Cabe recordar que la FIFA ya reveló que el boleto más económico para el partido inaugural será de 60 dólares, cerca de 1,200 pesos mexicanos, bajo el tipo de cambio actual. Mientras que el costo más elevado será de 6 mil 730 dólares, que si lo traducimos a pesos mexicanos hablamos de 140 mil.

Precio de los boletos para la Inauguración del Mundial 2026:

Categoría 1: 774 dólares | 14,440 pesos mexicanos

Categoría 2: 614 dólares | 11,455 pesos mexicanos

Categoría 3: 320 dólares | 5,970 pesos mexicanos

Categoría 4: 60 dólares | 1,119 pesos mexicanos

Precio de los boletos para la fase de grupos del Mundial 2026:

Categoría 1: 323 dólares | 6,026 pesos mexicanos

Categoría 2: 304 dólares | 5,671 pesos mexicanos

Categoría 3: 174 dólares | 3,246 pesos mexicanos

Categoría 4: 60 dólares | 1,119 pesos mexicanos

Precio de los boletos para los 16avos del Mundial 2026:

Categoría 1: 347 dólares | 6,473 pesos mexicanos

Categoría 2: 311 dólares | 5,802 pesos mexicanos

Categoría 3: 174 dólares | 3,246 pesos mexicanos

Categoría 4: 31 dólares | 578 pesos mexicanos

Precio de los boletos para los octavos de final del Mundial 2026:

Categoría 1: 370 dólares | 6,903 pesos mexicanos

Categoría 2: 317 dólares | 5,914 pesos mexicanos

Categoría 3: 174 dólares | 3,246 pesos mexicanos

Categoría 4: 42 dólares | 784 pesos mexicanos

Precio de los boletos para los cuartos de final del Mundial 2026:

Categoría 1: 546 dólares | 10,187 pesos mexicanos

Categoría 2: 420 dólares | 7,836 pesos mexicanos

Categoría 3: 266 dólares | 4,963 pesos mexicanos

Categoría 4: 66 dólares | 1,231 pesos mexicanos

Precio de los boletos para las semifinales de final del Mundial 2026:

Categoría 1: 1,072 dólares | 20,0000 pesos mexicanos

Categoría 2: 716 dólares | 13,358 pesos mexicanos

Categoría 3: 411 dólares | 7,668 pesos mexicanos

Categoría 4: 84 dólares |1,567 pesos mexicanos

Precio de los boletos para la final de final del Mundial 2026:

Categoría 1: 1,550 dólares | 28,918 pesos mexicanos

Categoría 2: 1,051 dólares | 19,608 pesos mexicanos

Categoría 3: 695 dólares | 12,966 pesos mexicanos

Categoría 4: 128 dólares | 2,388 pesos mexicanos

*Bajo el tipo de cambio actual

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para el Mundial 2026?

La primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 iniciará el 10 de septiembre, deberán crear un FIFA ID en la página oficial de la FIFA y registrarse para participar en un sorteo. Si sales sorteado, te llegará un correo para informarte dónde y cuándo comprar tus entradas.

Habrá una segunda fase del 27 al 31 de octubre, mientras que la tercera ,tendrá lugar después del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.