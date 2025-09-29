México y Brasil se lucieron en el Mundial Sub-20 Chile 2025, encuentro que fue el debut de ambos equipos juveniles en el torneo internacional y en el que ambas selecciones lo dieron todo a tal punto de que la FIFA se rindió ante uno de los goles que marcó la Selección Mexicana.

México dominó una parte del primer encuentro del Mundial Sub-20 y al minuto 10, Alexéi Domínguez quiso poner el primer tanto ante un rechace del portero de Brasil, pero finalmente fue Thaiel Jiménez, quien colocó el balón al fondo de las redes.

La reacción de Brasil fue casi inmediata, pues en un momento la defensa mexicana rechazó el balón hacia el centro y Coutinho llegó desde atrás con un disparo potente para vencer al portero mexicano, Emmanuel Ochoa.

¡Es una obra de arte! FIFA se rinde ante el golazo de México vs Brasil en el Mundial Sub-20

Ya para el segundo tiempo, Brasil le dio la vuelta al marcador con una anotación de Luigi, quien entró al área mexicana para poner el esférico dentro de las redes. No obstante, México no bajó los brazos y al minuto 86, Diego Ochoa puso el empate definitivo por 2-2 en el inicio del Mundial Sub-20.

Dicha anotación de Diego Ochoa generó revuelo a tal punto de que la propia FIFA se rindió ante la obra de arte que marcó el mexicano en el partido ante Brasil del Mundial Sub-20 Chile 2025.

El gol apareció gracias a un centro de la joya mexicana, Gilberto Mora, mismo que decidió aprovechar Diego Ochoa con un cabezazo rematado a primer poste, pero dirigido al segundo, el cuál dejó parado al portero brasileño.

“Desde este ángulo es aún mejor”, escribió la FIFA en sus redes sociales sobre el golazo de cabeza de Diego Ochoa ante Brasil en el Mundial Sub-20 Chile 2025.

¿Qué sigue para México en el Mundial Sub-20?

México tuvo una destacada primera participación ante Brasil en el Mundial Sub-20 Chile 2025, pero solo pudo rescatar un punto del juego.

El próximo compromiso de México en el Mundial Sub-20 será ante España el próximo 1 de octubre en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.