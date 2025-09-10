A menos de un año del inicio del Mundial 2026, conseguir boletos para ir a un partido se ha vuelto una odisea; pero si te inscribiste al sorteo de preventa VISA, te decimos cuándo se dan a conocer los ganadores.

Si te inscribiste al sorteo de preventa VISA para comprar boletos del Mundial 2026, has dado un buen paso para cumplir tu sueño, pero hay que esperar para saber si eres uno de los ganadores elegidos por el destino.

Boletos Mundial 2026: ¿Cuándo se dan a conocer los ganadores del sorteo de preventa VISA?

La FIFA, organizadora del Mundial 2026, informó que si te inscribiste en el sorteo de preventa VISA para adquirir boletos, deberás esperar un tiempo para saber si eres uno de los ganadores.

Los titulares de tarjeta VISA tienen hasta el viernes 19 de septiembre para inscribirse al sorteo de preventa de boletos para el Mundial 2026, periodo que inicio el miércoles 10 de septiembre.

Una vez concluido el proceso de sorteo de preventa VISA para comprar boletos del Mundial 2026, los solicitantes recibirán una notificación por correo electrónico a partir del lunes 29 de septiembre.

Después, a partir del 1 de octubre, a quienes resulten seleccionados se les asignará una fecha y hora para comprar boletos (sujetos a disponibilidad) exclusivamente con una tarjeta VISA.

¿Qué se necesita para participar en el sorteo de preventa VISA?

La participación en el sorteo de preventa VISA está sujeta a los términos y condiciones del mismo.

Para inscribirte al sorteo debes ser mayores de 18 años, y debes saber que no se requiere hacer ningún pago para participar ni para resultar ganador.

Así las cosas, si tienes una tarjeta VISA y te interesa ir a un partido del Mundial 2026, ponte en acción para poder acceder al sorteo de preventa de boletos.

Problemas en la inscripción al sorteo de preventa VISA

La primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 ya comenzó y millones de personas accedieron a la página de la FIFA para participar en el sorteo de preventa VISA.

Sin embargo, la página presentó problemas, que algunos consideraron ataques cibernéticos.

La primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 inició el miércoles 10 de septiembre a las 9:00 a.m. (tiempo del centro de México). Minutos más tarde, los usuarios reportaron fallas.

A algunos usuarios, el sistema no les permitió el acceso y a otros hasta les apareció una leyenda del “bloqueado”.

Mientras que hubo quien se topó con una frase que indicaba un intento de ataque cibernético, el cual pondría en riesgo la información de los fans.