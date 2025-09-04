La primera etapa de la venta de boletos del Mundial 2026 arrancará este 10 de septiembre y aquí te traemos una guía rápida para conocer el paso a paso de cómo comprar entradas para la esperada justa a celebrarse en México, Canadá y Estados Unidos.

Es importante señalar que la venta de boletos será única y exclusivamente a través de la página web oficial de la FIFA.

La FIFA venderá boletos individuales por fase y cada una de las fases tendrá un sorteo, derivado de la alta demanda que habrá para conseguir entradas.

Paso a paso de cómo comprar boletos para el Mundial 2026

La primera etapa de la venta de boletos para el Mundial 2026 estará disponible del 10 al 19 de septiembre a través del sitio oficial de la FIFA; aquí te traemos el paso a paso de cómo comprar entradas.

1.-El primer paso para comprar boletos del Mundial 2026 será registrarte en la página web y crear un FIFA ID para participar en el sorteo. La ventana para realizarlo será del 10 al 19 de septiembre y será exclusiva para los tarjetahabientes de VISA.

2.-Ya que has creado tu perfil FIFA ID te debes registrar para el sorteo y si eres elegible, te llegará un correo electrónico en el que se te asignará una fecha y un día para que veas la disponibilidad de los boletos. Es importante recalcar que debes ser mayor de edad y tener un método de pago actualizado.

3.-Si eres elegible y dependiendo la disponibilidad, vas a poder comprar hasta cuatro boletos de diez diferentes partidos.

4.-Si el boleto que compraste resultó ser para un partido que no es de tu agrado podrás subir ese boleto a un apartado del sitio web de la FIFA en el que lo pondrás a disposición de cualquier otra persona.

5.-Todos los boletos que se pondrán a la venta van a tener una trazabilidad para saber a quién se le vendió el boleto, por eso se realiza un registro.

6.-Serán tres fases para comprar boletos; la segunda y la tercera no será exclusiva para Visa.

7.-La segunda fase se realizará del 27 al 31 de octubre, mientras que la tercera tendrá lugar después del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

¿Cuáles serán los precios de los boletos del Mundial 2026?

Los precios de los boletos para la fase de grupos del Mundial 2026 irán desde los 60 dólares, es decir 1,200 pesos mexicanos, bajo el tipo de cambio actual.

Mientras que los más caros serán de 6 mil 730 dólares, que si lo traducimos a pesos mexicanos hablamos de cerca de 140 mil.