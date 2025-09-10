La primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 ya comenzó y millones de personas accedieron a la página de la FIFA para participar en el sorteo de preventa VISA. Sin embargo, no todo fue tan sencillo como se esperaba y la página presentó problemas, que algunos consideraron ataques cibernéticos.

La primera fase de la venta de boletos para el Mundial 2026 inició a las 9:00 a.m. y minutos más tarde, los usuarios reportaron fallas. A algunos no les permitió el acceso y a otros hasta les apareció una leyenda del “bloqueado”:

Información en desarrollo…