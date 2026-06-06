Video: así fue "La Ola más grande del mundo" en Paseo de la Reforma

El 6 de junio, la Ciudad de México organizó “La Ola más grande del mundo” en el Paseo de la Reforma para imponer el Récord Guinness.

Miles de personas se congregaron entre el Ángel de la Independencia y la glorieta de El Caballito para crear la ola humana más grande del mundo como parte de las celebraciones previas al Mundial 2026.

Así se desarrolló “La Ola más grande del mundo” en Paseo de la Reforma

El Récord Guinness de la “Ola Chilanga” se logró el sábado 6 de junio de 2026 mediante una monumental marea humana que recorrió el Paseo de la Reforma.

Miles de personas se reunieron desde las 07:00 horas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para ser parte de “La Ola más grande del mundo”.

La Ciudad de México hizo historia.

Miles de personas se reunieron para formar la ola humana más grande del mundo, demostrando la fuerza,y energía que caracteriza a nuestra ciudad.🏙️

Desde Metropolis nos sumamos a este gran momento que celebra el encuentro ciudadano .✨#LaOla pic.twitter.com/6t3Gpp5PYM — Metrópolis (@MetropolisCDMX) June 6, 2026

“La Ola más grande del mundo” contó con una participación estimada de 36,000 asistentes.

Debido a la complejidad de sincronizar a tal multitud, se realizaron cuatro ensayos generales previos al intento oficial.

A las 10:19 horas, la secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto, dio el banderazo de salida desde el Ángel de la Independencia.

Los participantes, colocados inicialmente en cuclillas, se levantaron de forma sincronizada con los brazos en alto para dar vida a la ola.

La ola humana recorrió el tramo de Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta la escultura de El Caballito, en el cruce con Bucareli.

“La Ola más grande del mundo” culminó exitosamente a las 10:24 horas, completando el trayecto en aproximadamente cinco minutos.

El evento fue inclusivo, integrando a familias, turistas, comunidades indígenas, personas con discapacidad y la comunidad LGBTQ+.

¡Vibró la #CiudadDeMéxico! 🏆🎉



Miles de capitalinas y capitalinos nos reunimos el día de hoy con el fin de romper el récord de #LaOlaMásGrandeDelMundo. 🌊🇲🇽



Vivimos una mañana de mucha alegría en compañía de la Sonora Santanera, con música, baile y gran emoción a solo unos… pic.twitter.com/8GuoXW0hPE — César Cravioto (@craviotocesar) June 6, 2026

¿La “Ola Chilanga” en Paseo de la Reforma rompió el Récord Guinness?

Durante el desarrollo de la actividad, jueces de Guinness World Records supervisaron “La Ola más grande del mundo” en Paseo de la Reforma.

Algunos de ellos siguiendo el avance de la marea humana a bordo de una motocicleta para certificar que se cumplieran todos los requisitos técnicos y de continuidad.

“La Ola más grande del mundo” buscó conmemorar los 40 años de este fenómeno surgido en el Mundial de 1986.

Los asistentes disfrutaron de un ambiente festivo gracias a la Sonora Santanera, quien fue la encargada de amenizar el festejo y el cierre del evento.

Interpretaron éxitos como “Bomboro Quiñá Quiñá”, “El Botones” y una versión adaptada de su clásica canción “La Boa”, renombrada como “La Ola” para conmemorar el récord.

Minutos después de que la ola terminara su recorrido a las 10:24 horas del 6 de junio, la secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto, confirmó ante los asistentes que se había conseguido la marca mundial.

A pesar del anuncio de las autoridades, el resultado final certificado por la organización de los Récords Guinness podría tomar más tiempo por el análisis exhaustivo de las pruebas recolectadas.

Un representante de Guinness mencionó al finalizar el evento que se retiraba con las evidencias del intento y que el resultado oficial se conocerá “en unas semanas”.