Sergio Bueno Rodríguez es un exfutbolista y director técnico mexicano, actual entrenador del Mazatlán FC en la Liga MX. A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes como Celaya, Club Santos Laguna, Jaguares de Chiapas, Atlas FC y Cruz Azul, consolidando una trayectoria extensa en el futbol mexicano.

En 2026, su nombre volvió a la conversación luego de que la árbitra Katia Itzel García lo expulsara durante el partido entre Pumas UNAM y Mazatlán FC en el Clausura 2026, en medio de una polémica por presuntas expresiones misóginas que ya son objeto de señalamientos.

¿Quién es Sergio Bueno?

Sergio Bueno es un exfutbolista profesional mexicano que jugó en equipos como Coyotes Neza, Atlante, Querétaro, Morelia, Veracruz, Celaya y Puebla en la Primera División.

Tras su retiro en 2001, inició su carrera como entrenador, dirigiendo a clubes como Santos Laguna, Jaguares de Chiapas, Atlas y Cruz Azul.

En 2026, regresó a los banquillos como director técnico del Mazatlán FC, tras un periodo alejado del futbol profesional.

¿Qué edad tiene Sergio Bueno?

Sergio Bueno nació el 4 de julio de 1962, por lo que en 2026 tiene 63 años de edad.

¿Quién es la esposa de Sergio Bueno?

Sergio Bueno mantiene su vida personal en privado, por lo que no hay información pública confirmada sobre su estado civil o pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Bueno?

Al haber nacido el 4 de julio, Sergio Bueno es Cáncer, signo de agua asociado con la sensibilidad, protección y determinación.

¿Sergio Bueno tiene hijos?

Sergio Bueno es padre de Sergio Bueno Pedraza, futbolista mexicano que debutó en la Copa MX con Jaguares de Chiapas en 2017.

¿Qué estudió Sergio Bueno?

Sergio Bueno inició su carrera en el futbol desde joven, debutando a los 15 años en el ámbito deportivo.

Posteriormente, se formó como director técnico alrededor de los 29 años, consolidando su carrera en los banquillos.

¿En qué ha trabajado Sergio Bueno?

Sergio Bueno ha desarrollado una amplia trayectoria tanto como jugador como entrenador en el futbol mexicano, destacando por su paso en múltiples clubes de Primera División. Entre sus principales logros y cargos destacan: