Cruz Azul volvió a tocar la gloria en el futbol mexicano al conquistar el título del Clausura 2026 tras imponerse a Pumas en una intensa final de Liga MX y logrando su título número 10.

Cruz Azul selló el campeonato en una serie llena de emociones y, con ello, Joel Huiqui escribió su nombre en la historia celeste al convertirse en uno de los entrenadores que lograron coronarse con el club cementero.

Joel Huiqui ocupa un lugar exclusivo en la historia de Cruz Azul

El exdefensor, recordado por su entrega y liderazgo durante su etapa como jugador de Cruz Azul, ahora celebró desde el banquillo uno de los logros más importantes de su joven carrera como director técnico.

Joel Huiqui logró construir un equipo sólido, competitivo y con identidad, características que terminaron marcando diferencia a lo largo de la Liguilla y especialmente en la final ante el conjunto universitario.

La serie frente a Pumas estuvo cargada de intensidad desde el partido de ida, pero Cruz Azul mostró mayor contundencia en los momentos clave. Con orden defensivo y efectividad ofensiva, La Máquina consiguió imponerse para levantar un nuevo campeonato y desatar la celebración de su afición.

Final Liga MX 2026: Joel Huiqui se une a los entrenadores que ganaron el título con Cruz Azul. (Julio Diaz / Julio Diaz)

Joel Huiqui le regresó el protagonismo a Cruz Azul

Con este título, Joel Huiqui se une a la lista de entrenadores campeones con Cruz Azul, un grupo selecto dentro de la rica historia de la institución.

Además, su logro tiene un significado especial por tratarse de un hombre formado en el club, alguien que conoce la presión y la exigencia que implica dirigir a uno de los equipos más populares del país.

Tras la salida de Nicolás Larcamón, Joel Huiqui tomó el mando y Cruz Azul recuperó protagonismo para confirmó su capacidad para competir por campeonatos.