El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y las novedades sobre el evento no solo giran en torno al balón, pues una noticia ha estallado en las oficinas de la FIFA, la final de la Copa del Mundo contará con un show de medio tiempo al estilo NFL.

Así como lo leen, la final del Mundial 2026 contará con un show de medio tiempo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino confirmó la noticia y hasta adelantó a uno de los artistas que amenizará el evento musical.

Por lo que el próximo 19 de julio en el Metlife Stadium en New Jersey, los aficionados no solo serán testigos de la disputa por el ansiado título mundial también disfrutaran de un show de primer nivel.

¿Qué artista estará en el medio tiempo de la final del Mundial 2026?

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló que la final del Mundial 2026 contará con un show de medio tiempo al estilo NFL. Chris Martin y Coldplay estarán en el escenario, junto a otros grandes artistas.

“Tendremos por primera vez en la historia un show de medio tiempo en la Final de la Copa del Mundo en julio, por primera vez un show que estará supervisado por Chris Martin y Coldplay, es uno de los grandes artistas del momento y no sólo serán ellos, sino habrá más sorpresas y será uno de los más grandes espectáculos a nivel mundial”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“No será un solo artista, serán más de uno, y será el mayor espectáculo del mundo”, puntualizó el directivo.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se disputará en el MetLife Stadium (Nueva Jersey) el 19 de julio. Se espera que el espectáculo del medio tiempo estará a cargo de Chris Martin, líder de Coldplay.

Ahora, solo resta conocer a los contendientes al título del esperado Mundial 2026, pero para eso falta mucha historia por escribir.