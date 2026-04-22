León vs América chocaron en la cancha de La Fiera como parte de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX, partido que terminó 3-2 a favor de las Águilas.

Marcador final: León 2-3 América

León vs América: así fue el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

El partido León vs América de la Jornada 16 del Clausura 2026 fue un espectáculo, con muchos goles y hasta polémica con el penal que le dio el triunfo al cuadro de Coapa.

Goles del partido León vs América:

Minuto 3: Gol de Brian Rodríguez (Club América)

Minuto 12: Gol de Érick Sánchez (Club América)

Minuto 37: Gol de Diber Cambindo (Club León)

Minuto 45+3: Gol de Fernando Beltrán (Club León)

Minuto 77: Gol de Alejandro Zendejas (Club América)

¿Cómo van León y América después de 16 jornadas de la Liga MX?

León y América llegarán a la Jornada 17 de la Liga MX con el objetivo de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026.

Esta victoria le da 3 puntos de oro al América para calificar a la Liguilla, donde solo una tragedia lo podría dejar fuera.

La Fiera por su parte, depende de otros resultados, pero aún sigue con probabilidades de calificar en la última jornada del torneo regular.

¿Quién será el próximo rival de América en la Liga MX?

América recibirá al Atlas en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, encuentro en el que intentarán sumar puntos que lo mantengan en la zona de Liguilla.

El partido se jugará el sábado 25 de abril en el Estadio Banorte, a partir de las 21 horas.

¿Contra quién juega León en la Jornada 17 de la Liga MX?

León cerrará su calendario visitando a Toluca en la Jornada 17, el sábado 25 de abril a las 19 horas.