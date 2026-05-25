Pumas vs Cruz Azul jugaron la vuelta de la final de la Liga MX con victoria 2-1 de los cementeros sobre los universitarios.

Pumas y Cruz Azul dieron un partido digno de Liguilla, sin embargo, los universitarios no lograron sobreponerse a los felinos, por lo que terminaron perdiendo la final de la Liga MX.

Marcador: Pumas 1-2 Cruz Azul.

Pumas vs Cruz Azul: así fue el partido de vuelta de la final de la Liga MX

En el partido Pumas vs Cruz Azul de la final de vuelta de la Liga MX, los felinos ganaron contra los cementeros en el partido que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario.

Así fueron los goles de la final de la Liga MX Pumas vs Cruz Azul:

Minuto 30: Gol de Robert Morales (Pumas)

Minuto 53: Autogol de Rubén Duarte (Pumas)

Minuto 90+4: Gol de Rotondi (Cruz Azul)

Pumas rompe la sequía y se corona ante Cruz Azul en la Liga MX. (David Leah / MEXSPORT)

¿Qué sigue para Pumas y Cruz Azul en la Liga MX?

Cruz Azul ganó la vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX luego de enfrentar a Pumas, por lo que se coronaron campeones y consiguieron su título número 10.

Pumas, por su parte, tendrá que prepararse para el torneo Apertura 2026 y tratar de tener un gran nivel para intentar competir por el título de la Liga MX el próximo semestre.