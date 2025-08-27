Un escándalo se desató en la Liga MX luego de que revelaran que jugadores de las fuerzas básicas del Club León están presentando problemas de desnutrición e intoxicación.

La nota ha sacudido en el interior del Club León que hace apenas unos días fue noticia en todo el mundo ya que fue expulsado del Mundial de Clubes 2025.

Es por ello que para evitar otra polémica desde dentro del equipo ya se habló al respecto de las denuncias que hicieron los padres de jugadores del GEN Esmeralda.

Escándalo en la Liga MX: Denuncian desnutrición en las fuerzas básicas del Club León

Un nuevo escándalo sacude las entrañas del Club León, ya que padres y madres de familia de niños y adolescentes jugadores del GEN Esmeralda, han denunciado graves problemas en la alimentación proporcionada a sus hijos.

Dicha situación estaría provocando que los jóvenes que juegan y entrenan en las fuerzas básicas del Club León estén presentando problemas de desnutrición e intoxicación y los padres de familia aluden a que la comida que les están dando está en mal estado.

Las familias de estas jóvenes promesas denunciaron que la comida que les dan en el GEN Esmeralda está echada a perder y que se quedan con hambre por eso algunos jugadores han llegado a desmayarse.

Desde el Club León desmienten las denuncias de desnutrición en sus fuerzas básicas

Después del escándalo sobre denuncias de desnutrición en las fuerzas básicas del Club León la directiva del equipo salió a desmentir dicha situación asegurando que el club cuida mucho todo este tema de la alimentación.

Jorge Cárdenas Delgado, director general del GEN Esmeralda del Club León, enfatizó en entrevista en los estrictos cuidados que tienen con la alimentación de sus jugadores desde la elección de los alimentos hasta la preparación.

“Nunca nos había llegado un reporte hablando de una desnutrición, que es algo muy grave. No hay manera de que eso suceda, vamos en un puntual seguimiento a ellos. Damos un seguimiento muy puntual al manejo higiénico de alimentos” contó.