La Selección Mexicana será una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, pero no hay otra con la ventaja increíble que tendrá el Tricolor contra su primer rival en el torneo; te contamos todos los detalles.

La Selección Mexicana será en el encargado de la inauguración del Mundial 2026, cita a la que el Tri llegará con una ventaja increíble sobre su rival, la cual poco tiene que ver con lo deportivo.

La increíble ventaja que la Selección Mexicana tendrá contra su primer rival en el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer el patrón que tendrá el armado de los grupos durante el sorteo del Mundial 2026, y el primer rival de la Selección Mexicana será un equipo del Bombo 3, el cual ya está completo.

De ahí, es posible asegurar la increíble ventaja que tendrá la Selección Mexicana sobre cualquiera de sus rivales en el primer partido del Mundial 2026 del Tricolor.

Existen 11 posibles rivales de la Selección Mexicana para su primer partido del Mundial 2026, que será el inaugural de la comptencia en el renovado Estadio Azteca.

Los posibles rivales de la Selección Mexicana en su primer partido del Mundial 2026

Estos son los posibles rivales para la Selección Mexicana en su primer partido del Mundial 2026, y sobre todos, el Tricolor de Javier Aguirre tendrá una increíble ventaja.

Noruega Egipto Argelia Paraguay Túnez Escocia Costa de Marfil Catar Uzbekistán Arabia Saudita Sudáfrica

¿Por qué tendrá una increíble ventaja la Selección Mexicana sobre su primer rival del Mundial 2026?

La increíble ventaja que tendrá la Selección Mexicana sobre su primer rival en el Mundial 2026, es la altura de la Ciudad de México, muy superior de la que provienen los países que enfrentarían al Tricolor.

En la Ciudad de México, sede del primer partido del tricolor, se juegan a 2 mil 240 metros de altura, muy por encima de las alturas en las que viven y juegan sus posibles rivales..

A continuación te hacemos un listado de las alturas en las que viven y juegan los posibles rivales de la Selección Mexicana en el primer partido del Mundial 2026: