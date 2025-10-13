La joven promesa del FC Barcelona y la Selección Española, Lamine Yamal sigue dando de qué hablar por sus actuaciones dentro del campo, pues ahora se reveló que directivos del PSG quieren al futbolista cueste lo que cueste.

Y es que a sus 18 años de edad, Lamine Yamal se ha convertido en una pieza clave del FC Barcelona y su talento no ha pasado desapercibido, ya que recientemente quedó en segundo lugar en las votaciones para ganar el Balón de Oro 2025.

El desempeño de la joya del FC Barcelona lo ha convertido en uno de los jugadores más deseados en el mundo. Su velocidad, técnica y visión de juego lo hacen un activo invaluable, sin embargo, su cláusula de rescisión de mil millones de euros lo ponen fuera de casi todos los clubes del planeta.

¿Neymar 2.0? Aseguran que directivos del PSG quieren a Lamine Yamal cueste lo que cueste

A pesar de la cláusula millonaria impuesta por el FC Barcelona, el PSG parece que no se dará por vencido y los directivos parisinos harán todo lo posible por hacerse de los servicios del Lamine Yamal.

De acuerdo con el periodista francés, Romain Molina, los dueños del PSG, actuales campeones de la UEFA Champions League, ven en Lamine Yamal una prioridad absoluta para el club.

“Lo queremos, no importa lo que cueste. Lo queremos y le necesitamos con nosotros algún día”, dijeron los dueños del PSG sobre contratar a Lamine Yamal.

El PSG está dispuesto a hacer un esfuerzo económico por el jugador del FC Barcelona para intentar llevárselo sin importar el precio, lo que recuerda a la histórica contratación de Neymar en 2017.

¿Lamine Yamal se puede ir del FC Barcelona?

Hace unos meses, Lamine Yamal renovó su contrato con el FC Barcelona hasta junio de 2031, asegurando su futuro con el club blaugrana hasta los casi 24 años de edad, por lo que el deseo del jugador es seguir disfrutando su vida en España.

“Renovar hasta 2031 lo veo como un gran paso y espero que el camino sea aún más largo con muchas victorias en el Barça”, recalcó Lamine Yamal, por lo que se desconoce si esas palabras cambiarán en el futuro o si priorizará el amor al club sobre el dinero del PSG.