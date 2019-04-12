México.- Joel Huiqui le dijo adiós al futbol profesional. A través de un mensaje en redes sociales, el canterano de Cruz Azul dio a conocer que colgará los botines; sin embargo, dejó en claro que seguirá ligado al balompié ya que será auxiliar técnico en la Sub-13 de La Máquina.

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Huiqui, de 35 años, debutó con Pachuca en el Apertura 2013 en un partido ante los Tigres; sin embargo, se formó en las filas de La Máquina, incluso, luego de su aventura hidalguense, regresó a La Noria, donde estuvo de 2004 a 2010; mientras que sus últimos compases como futbolista los registró en el Vegas Lights FC, de la Segunda División de Estados Unidos.

Cabe señalar que como seleccionado nacional, Huiqui vio acción en el Mundial Sub-20 del 2003. Aunado a ello jugó la Copa Oro del 2013, en la cual el Tri quedó en tercer lugar.

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En sus vitrinas personales, “Huiquidios” cuenta con un título de Liga MX, que consiguió con Tuzos en el Apertura 2003, así como una Copa MX y una Supercopa, mismas que se embolsó cuando defendía los colores del Morelia, en 2014.