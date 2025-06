Luego del campeonato del Toluca en el Clausura 2025, la Liga MX tendrá una pausa en el verano, en el cual la Selección Mexicana disputará la Copa Oro, y volverá con el inicio del Apertura 2025 el próximo viernes 11 de julio.

A través de sus redes sociales, la Liga MX dio a conocer el calendario del Apertura 2025 y sorprendieron con la calendarización de varios partidos, como el Clásico Nacional que se jugará en viernes.

Además, debido al cambio de formato de la Leagues Cup, ahora los clubes mexicanos ya no pausarán el torneo por más de un mes para ir a los Estados Unidos, sino que ahora será a media semana que jueguen el torneo contra la MLS.

Liga MX: Así se jugarán todos los partidos del Apertura 2025

Como es costumbre, el Apertura 2025 se inaugurará con el Viernes Botanero y tendremos triple cartelera ya que jugarán Puebla vs Necaxa, Xolos vs Querétaro y FC Juárez vs América, subcampeón de la Liga MX.

Calendario del Apertura 2025 de la Liga MX. (Liga MX)

Calendario del Apertura 2025 de la Liga MX. (Liga MX)

Calendario del Apertura 2025 de la Liga MX. (Liga MX)

Para sorpresa de propios y extraños, en el Apertura 2025 de la Liga MX el Clásico Nacional entre las Águilas y las Chivas se jugará el viernes 12 de septiembre y será en el Estadio Ciudad de los deportes.

Calendario del Apertura 2025 de la Liga MX. (Liga MX)

Calendario del Apertura 2025 de la Liga MX. (Liga MX)

Una de las rivalidades de la época reciente en el futbol mexicano, el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, se disputará el sábado 18 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario en la Jornada 13 del torneo.

Calendario del Apertura 2025 de la Liga MX. (Liga MX)

En las últimas tres fechas del campeonato se llevarán a cabo tres de los partidos más pasionales del futbol mexicano, ya que en la Jornada 15 se enfrentarán Chivas vs Atlas, en la Jornada 16 Rayados vs Tigres y en la Jornada 17 Toluca recibirá al América en el Estadio Nemesio Díez.

Calendario del Apertura 2025 de la Liga MX. (Liga MX)

Calendario del Apertura 2025 de la Liga MX. (Liga MX)

Play In seguirá en el Apertura 2025 de la Liga MX pese a críticas de la afición

Aunque la modalidad del play in o repechaje, como es conocida popularmente, ha sido muy criticada por parte de la afición, este formato se mantendrá para el Apertura 2025 de la Liga MX.

Sería entre el 19 y el 23 de noviembre que se lleven a cabo estos encuentros, los cuales tendrán como fin terminar de conformar a los 8 invitados a la fiesta grande del futbol mexicano.

Será hasta el torneo Clausura 2026 que la Liga MX elimine el play in del calendario, con la finalidad de acortar el torneo y así los seleccionados mexicanos tengan la oportunidad de reportar cuanto antes a la concentración de cara al Mundial 2026.