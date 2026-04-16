Fernando Schwartz es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en México. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y legado en los medios. Con más de cinco décadas de experiencia, ha cubierto los eventos más importantes del deporte mundial y recientemente dio un giro a su carrera al integrarse a la estructura de la Selección Mexicana.

¿Quién es Fernando Schwartz?

Fernando Schwartz es un periodista y comentarista deportivo mexicano con una trayectoria de más de 50 años en medios. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita, consolidándose como referente en la cobertura de fútbol, Juegos Olímpicos y eventos internacionales.

En 2025 dejó los medios para convertirse en director de comunicación de la Selección Mexicana de Futbol, dentro de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Qué edad tiene Fernando Schwartz?

Fernando Schwartz nació el 19 de enero de 1960, por lo que actualmente tiene 66 años.

¿Fernando Schwartz tiene esposa?

Se desconoce si Fernando Schwartz tiene esposa, pues los detalles disponibles se centran en su trayectoria.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Schwartz?

Al haber nacido el 19 de enero, Fernando Schwartz es Capricornio, signo que se caracteriza por ser ambicioso, responsable y paciente.

¿Fernando Schwartz tiene hijos?

Se desconoce si Fernando Schwartz tiene hijos, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué estudió Fernando Schwartz?

No hay información pública detallada sobre estudios universitarios formales; su formación ha sido principalmente práctica dentro del periodismo deportivo desde muy joven.

¿En qué ha trabajado Fernando Schwartz?

Fernando Schwartz cuenta con una amplia trayectoria, destacando cargos como:

Director de Comunicación de la Selección Mexicana (FMF)

Periodista y analista en Fox Sports, ESPN, Telemundo y Univisión

Más de 20 años en Televisa, donde desarrolló gran parte de su carrera

Colaborador en radio (Radio 13) y prensa (periódico Esto)

Cobertura de Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y grandes eventos deportivos internacionales

Autor de libros sobre historia del deporte

Su trayectoria lo posiciona como una de las figuras más influyentes del periodismo deportivo mexicano, con presencia tanto frente a cámaras como en la estructura institucional del fútbol nacional.