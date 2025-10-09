Omar Bravo enfrenta un proceso penal por abuso sexual, el exfutbolista de Chivas sería declarado culpable y por irónico que parezca, su pena podría ser menor si su defensa tiene éxito.

El domingo pasado, el nombre de Omar Bravo ocupó todos los titulares, pero no fue por temas deportivos sino por un vergonzoso capítulo que ha empañado su carrera. El exfutbolista de Chivas fue detenido en Zapopan, Jalisco, por presunto abuso sexual de menores.

Desde entonces, Bravo se mantiene en prisión a la espera de ser vinculado a proceso por las graves acusaciones en su contra.

Será este viernes 10 de octubre cuando el exfutbolista mexicano comparezca ante las autoridades, proceso en el que su defensa trabaja en una estrategia para reducir su pena.

¿Cuál será la estrategia de la defensa de Omar Bravo para reducir la pena?

Luego de que se destapara el caso de Omar Bravo y las acusaciones por abuso sexual, han surgido distintas teorías en redes sobre cómo atenderá el proceso la defensa del exfutbolista y en este contexto, se dice que su pena sería menor si sus abogados demuestran que los abusos sucedieron desde que la víctima tenía 12 años.

“Ellos no van por declararlo inocente, ellos van por acreditar que estos actos fueron cometidos después de los 12 años para que la pena sea menor según estas fracciones (artículo 142 del código penal de Jalisco)”, explicó la abogada Marce Torres en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Ellos intentan irse por la suspensión provisional, que es sentenciado y declarado culpable, tendrán que obtener una pena menor a los cuatro años, porque la pena sería de un año ocho meses a seis años”, argumentó la fuente.

Por el contrario, si la defensa de la víctima demuestra que el abuso sexual ocurrió cuando ésta tenía 11 años de edad, la pena alcanzaría los 10 años.

La otra opción de la defensa de Omar Bravo, encabezada por el abogado Leonardo Treviño, es irse por el procedimiento abreviado, el cual consiste en que el futbolista acepta su culpa, es decir se declara culpable, y así se da una terminación anticipada del procedimiento penal.

La defensa de la víctima de Omar Bravo argumenta que el abuso sexual ocurrió desde que tenía 11 años

Omar Bravo es acusado de abuso sexual contra una menor de edad, quien reunió las pruebas suficientes para demostrar lo hecho por el exfutbolista.

La víctima sería la hija de su pareja y los ataques habrían comenzado desde que tenía 11 años y persistieron hasta los 17.