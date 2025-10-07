El caso de Omar Bravo ha desatado más problemáticas en su contra conforme avanzan los días, pues ahora se reveló que el exfutbolista de Chivas tendría más acusaciones de abuso en Jalisco.

De acuerdo con el Secretario de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, son varias las denuncias contra Omar Bravo sobre el presunto delito de abuso sexual, las cuáles serían de aproximadamente hace un par de meses.

El funcionario estatal afirmó que en Jalisco sí se hace justicia, pues comparó el caso de Omar Bravo con el de Cuauhtémoc Blanco.

“El ex futbolista Cuauhtémoc Blanco fue exonerado de un tema similar y además en la cámara de diputados donde se cuestionó la participación en este tipo de ilícito del futbolista con los gritos aquellos de no está solo toda la presión para que se exonerara al futbolista con influencia política para que se evitara su desafuero y aquí en Jalisco No importa la persona que sea no importa si tiene influencias aquí se castiga los responsables y se hace justicia”, explicó el Secretario de Gobierno de Jalisco.

Omar Bravo tendría más acusaciones de abuso en Jalisco, según secretario de gobierno

El funcionario aclaró que no solo el caso de Omar Bravo se atiende, pues señaló que en Jalisco si se aplica la ley ante cualquier tipo de delito.

“Es lamentable y sorpresivo, pero en Jalisco sí se castiga este delito con todo el rigor de la justicia”, indicó Salvador Zamora sobre Omar Bravo.

🚨 Jalisco | Después de que el exfutbolista Omar Bravo fue detenido en Zapopan y vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado, el Secretario de Gobierno, Salvador Zamora, confirmó que existen varias acusaciones en su contra.



Sebastián Mier vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/vONvdYEAoq — Azucena Uresti (@azucenau) October 7, 2025

Alcalde de Zapopan deja caso Omar Bravo a la Fiscalía

Por otro lado, el alcalde de Zapopan y exdirectivo de Chivas, Juan José Frangie, señaló que el caso de Omar Bravo ya es algo que la Fiscalía deberá tomar.

“(Fue) compañero mío, estaba allá de presidente ejecutivo y tengo una amistad con él. Desgraciadamente sucede esto y ya es cuestión de la Fiscalía que tome las medidas”, detalló el funcionario sobre el exjugador de Chivas.