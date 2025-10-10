El exfutbolista de Chivas, Omar Bravo, acusado de abuso sexual en contra de una menor de edad conocerá mañana si es vinculado a proceso tras la denuncia de la hija de su expareja, sin embargo, su defensa ya salió a hablar sobre el caso.

El abogado de Omar Bravo, Leobardo Treviño, argumenta que existe “manipulación deliberada” de las conversaciones con la víctima, además de que las pruebas presentadas contra el exfutbolista, que reúnen videos, audios y capturas de pantalla “no son consistentes”.

Respecto a la decisión de la Fiscalía de Jalisco de reabrir las carpetas de investigación archivadas, la defensa de Omar Bravo argumenta que no existen nuevas evidencias que justifiquen reabrir los casos.

“No es posible que se hayan echado un clavado a las carpetas antiguas. Tiene que haber un fundamento y una motivación para hacer eso. No es tan fácil revivir un caso solo por interés o curiosidad”, dijo el abogado de Omar Bravo.

Defensa de Omar Bravo argumenta “manipulación deliberada” de conversaciones con la víctima

Respecto a las pruebas presentadas por la víctima en la que se reúnen videos, audios y 42 capturas de pantalla que documentan el abuso por parte de Omar Bravo, su abogado, Leobardo Treviño, afirma que solo dan la apariencia de ser consistentes.

“En mi opinión, no están bien construidas. Si en un video solo se muestra una parte y se omite el contexto, o en un chat se cortan mensajes, se pierde información que podría favorecer a mi cliente”, explicó el abogado de Omar Bravo.

“El video de diez segundos no demuestra lo que dicen que quiere demostrar, demuestra otras cosas o medianamente otras cosas”, añade la defensa de Omar Bravo sobre las pruebas presentadas en contra del exfutbolista de Chivas.

🔴Esta mañana, a las 9:00, se definirá si el exfutbolista Omar Bravo es vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado, tras ser acusado por la hija de su entonces pareja.

La vicefiscal Elizabeth Canales confirmó que existen dos carpetas de investigación más contra él,… pic.twitter.com/S9t8CnOGPx — Azucena Uresti (@azucenau) October 10, 2025

Abogado de Omar Bravo confía en el futuro de su cliente

La audiencia para conocer si se vincula a proceso o no a Omar Bravo se definirá hoy, sin embargo, su abogado se mostró confiado respecto al futuro del exfutbolista.

“Podríamos salir caminando. Hay alternativas jurídicas y no es porque se llame Omar Bravo. Las salidas alternas aplican para cualquier ciudadano, no solo para alguien conocido. De hecho, si no se llamara Omar Bravo, probablemente el asunto estaría más fácil”, agregó la defensa de Omar Bravo.