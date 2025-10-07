Tras la detención de Omar Bravo por presunto abuso sexual infantil, muchos se han preguntado quién es la esposa del exfutbolista. Es por ello que te contaremos más sobre Pammela Olivares.

Aunque su vida no ha sido muy pública, Omar Bravo está casado con Pammela Olivares con quien contrajo matrimonio en 2012, cuando era jugador de en la Liga MX.

Desde entonces, Pammela ha acompañado a Bravo en diferentes etapas de su carrera y ha aparecido en algunos eventos junto al exfutbolista de Club Chivas.

¿Quién es Pammela Olivares?

Pammela Olivares es la esposa de Omar Bravo, con quién se casó en 2012, y ha mantenido un perfil bajo desde que contrajo matrimonio con el máximo goleador de Chivas que ahora ha sido acusado de abuso sexual.

Aunque no hay muchos detalles sobre su vida, se dice que Pammela Olivares es originaria de Guadalajara y tras varios años de relación decidió casarse con Omar Bravo.

Nuestro Capitan Actual con su esposa Omar Bravo!!!!! pic.twitter.com/QhLqNgXFre — UNICO RAYADO (@josejua15) August 11, 2014

¿Qué edad tiene Pammela Olivares?

Al tener una vida privada, no se conoce la fecha de nacimiento de Pammela Olivares. Es por ello que no se tiene información sobre la edad de la esposa de Omar Bravo.

¿Quién es el esposo de Pammela Olivares?

Como ya mencionamos anteriormente, el esposo de Pammela Olivares es Omar Bravo, quien fuera una figura del futbol mexicano y es el jugador con más goles vistiendo la camiseta de Chivas.

¿Cuántos hijos tiene Pammela Olivares?

Pammela Olivares tiene un hijo con Omar Bravo llamado Liam Omar Bravo Olivares, nacido en 2015 y siendo hasta el momento el único hijo de la pareja.

Sin embargo, Omar Bravo tuvo una hija antes de casarse con Pammela Olivares. De acuerdo con diversas fuentes, el exjugador tuvo en 2003 una hija llamada Sherlyn, pero no se tiene información sobre la madre.

¿Qué estudió Pammela Olivares?

No se tiene información sobre los estudios de Pammela Olivares, esposa de Omar Bravo. Sus publicaciones en redes sociale revelan un particular gusto por el pádel, sin embargo, no hay más datos al respecto.

¿Qué ha dicho Pammela Olivares tras la detención de Omar Bravo?

Luego de que circulara la noticia de que Omar Bravo fue detenido en Jalisco por presunto abuso sexual infantil, Pammela Olivares no ha dado declaraciones al respecto.

Desde que se casó con Omar Bravo, Pammela Olivares ha optado por una vida fuera del ojo público y solo ha hecho esporádicas apariciones. Además, tiene redes sociales privadas.