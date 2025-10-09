Luego de la detención de Omar Bravo por presuntamente haber abusado sexualmente de una menor de edad, cada vez salen más detalles a la luz y ahora ya se sabría que la presunta víctima denunció porque su novio se lo aconsejó.

Con el paso de los días, cada vez se sabe más con respecto al caso de Omar Bravo, como el hecho de que los abusos presuntamente comenzaron hace años, que la presunta víctima sería miembro de su núcleo familiar y que se contaría con un video como prueba de la denuncia.

Aunado a eso, ahora ya se sabe que uno de los motivos por el cual la presunta víctima presentó una denuncia contra el exfutbolista de Chivas fue debido a que su novio se lo aconsejó.

Novio de la presunta víctima de Omar Bravo la habría instado a denunciarlo

Juan Soltero, abogado de la supuesta víctima de Omar Bravo, declaró en una entrevista con la comunicadora Ahtziri Cárdenas, que el novio fue quien le aconsejó hablar con su mamá del presunto abuso sexual y posteriormente presentar una denuncia.

“Tienes que platicarlo con tu mamá porque esto ya no puede seguir así…”, le habría dicho su novio a la víctima de Omar Bravo, por lo que finalmente le confesó a su madre todo e incluso ha trascendido que hay un video que evidenciaría la agresión.

En la misma charla, el abogado de la denunciante confirmó que el exjugador del Rebaño Sagrado tendría una relación sentimental con la madre, pero no es padre de ninguno de los tres hijos que ella tiene.

Omar Bravo (Cuartoscuro)

Además, confirmó un rumor que ha trascendido en varios medios de comunicación: supuestamente las agresiones de índole sexual habrían comenzado hace varios años, cuando la víctima tenía solamente 10 años de edad.

Defensa de la presunta víctima de Omar Bravo espera que pase al menos entre 5 y 10 años en prisión

También en la entrevista antes mencionada, el abogado de la presunta víctima aseguró que, al menos para ellos, es contundente la evidencia de que existe el abuso sexual infantil, además de que comenzó hace 6 o 7 años.

Con base en eso, la defensa de la supuesta víctima espera que se le vincule a proceso a Omar Bravo y, debido a las agravantes presentadas en el caso, le caiga una condena de entre 5 y 10 años en prisión.